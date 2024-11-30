Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Kasım ayının son gününe girildiği bugün asgari ücret zammı konusunda hareketlilik devam ediyor. Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zammı çalışmaları öncesinde hükümet tarafından da bazı yeşil ışıklar yakılmış bulunuyor. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları akabinde akıllarda asgari ücret zammı ile alakalı bazı hesaplamalar oluşmuş bulunurken, geçtiğimiz gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından yapılan açıklama, asgari ücret tutarının herkesi sevindirecek bir rakam olduğunu kesinleştirdi. aklaşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde açıklamalarda bulunan Dağ, “Bu konuda süreç eskiden beri bellidir” diyerek, asgari ücretlilerin yıllık zam beklentilerinin üzerinde olacağını belirtti. Dağ, yılbaşında asgari ücretin enflasyona ezdirtmeyecek bir şekilde artırılacağı mesajını veren Dağ, “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRETLİ ENFLASYONA EZİLMEYECEK

Geçtiğimiz sene yüzde 49.11 zam alan asgari ücret 11.402 TL’den 17.002 TL’ye yükselmişti. Senede tek zam kararı akabinde yılın ortasında ezilmeye başlayan maaşlar için Aralık ahında yapılacak olan zam açıklamasına gözler çevrildi. Yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, yeni maaşın yıllık enflasyon üzerinde olması beklentileri de artıyor.

ASGARİ ÜCRET 24.000 TL’Yİ GEÇECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın 2024 yılı için enflasyon tahmini %44 olarak belirlendi. Mevcut asgari ücret olan 17.200 TL’nin, bu enflasyon oranları dikkate alındığında, 24.768 TL’ye yükselmesi beklentileri oluşmaya devam ediyor. Yapılan hesaplamalarda asgari ücrette 7 bin liranın üzerinde bir artış olacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücret ile alakalı açıklamaya yapmaya devam eden Dağ, “Benim rakam vermem çok doğru olmaz” dese de çalışanın ezilmeyeceğinin altı çizildi.

Hamza Dağ tarafından yapılan açıklama merakla beklenilen asgari ücret zammının üst kademede olacağı beklentilerini de yükseltti. Enflasyon tahminlerine zam yapılması durumunda maaşların zamlardan korunacağı bilinirken, daha üzeri bir zam yapılması ise asgari ücretlinin alım gücünü etkileyecek. Aralık ayında başlayan çalışmaların Ocak ayı gelmeden tamamlanması ve neticelendirilmesi bekleniyor



