Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Asgari ücretin 3'te birini ödeyen arsa sahibi olacak! Milli Emlak'tan en ucuz arsa satışı!

Milli Emlak müjdeledi! Yalnızca 6 bin TL'ye Ankara'da arsa sahibi olacaksınız. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:07
Asgari ücretin 3'te birini ödeyen arsa sahibi olacak! Milli Emlak'tan en ucuz arsa satışı!

Ankara'nın gözde beldesi Güdül'de, Milli Emlak tarafından sunulan uygun fiyatlı arsa satışları, yatırımcıları ve gayrimenkul tutkunlarını heyecanlandırıyor. Sadece 6 bin TL'ye tapu sahibi olma şansı sunan bu büyük fırsat, hem yatırım yapmak isteyenlerin hem de gayrimenkul piyasasını yakından takip eden vatandaşların ilgisini çekiyor.

Milli Emlak'ın uygun fiyat politikasıyla öne çıkan arsa satışları, büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Yatırımcılar, bu benzersiz fırsatı kaçırmamak adına duyurulan tarih ve şartları titizlikle takip ediyorlar.

Ankara Güdül'de satışa sunulan arsa için tarih belli oldu. Detaylar ve ihaleye katılım koşulları için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

ankara güdül arsa yatırımı

Özellikle dikkat çeken bir diğer avantaj ise, arsa satın alanların 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV'den muaf tutulacak olmaları. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir ekonomik avantaj sunuyor.

Ayrıca, özel ödeme koşullarıyla da dikkat çeken bu fırsatta, peşin ödeme yapmak isteyenlere cazip indirimler ve kolay ödeme seçenekleri sunuluyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi web sitesi incelenebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki, gayrimenkul yatırımları önemli kararlar gerektirir. Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek isteyenlerin, tarih ve şartlara uygun olarak başvuru yapmaları, detaylı araştırma yapmaları ve gerektiğinde uzman görüşü almaları önerilir. Emlak piyasasında yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için bu fırsat, adeta kapılarını aralıyor.

İLGİLİ HABERLER

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SSK, Bağkur emeklileri ATM'ye koşsun! Hesabınıza sürpriz para girişi yapıldı
2
Bankkart'ı olana 5 bin lira destek! 12 gün içinde tek SMS'ye verilecek
3
Asgari ücretin 3'te birini ödeyen arsa sahibi olacak! Milli Emlak'tan en ucuz arsa satışı!
4
PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!
5
Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor
6
Bankalarda faiz depremi! Birikmiş parası olanlar koşa koşa şubelere gidecek: Faiz oranları değişti
7
Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı

Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

İster çalışan ister emekli fark etmiyor! Başvuru yapanlar 10 gün içinde 3.300 TL ödeme alacak