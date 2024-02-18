Asgari ücretin 3'te birini ödeyen arsa sahibi olacak! Milli Emlak'tan en ucuz arsa satışı!

Ankara'nın gözde beldesi Güdül'de, Milli Emlak tarafından sunulan uygun fiyatlı arsa satışları, yatırımcıları ve gayrimenkul tutkunlarını heyecanlandırıyor. Sadece 6 bin TL'ye tapu sahibi olma şansı sunan bu büyük fırsat, hem yatırım yapmak isteyenlerin hem de gayrimenkul piyasasını yakından takip eden vatandaşların ilgisini çekiyor.

Milli Emlak'ın uygun fiyat politikasıyla öne çıkan arsa satışları, büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Yatırımcılar, bu benzersiz fırsatı kaçırmamak adına duyurulan tarih ve şartları titizlikle takip ediyorlar.

Ankara Güdül'de satışa sunulan arsa için tarih belli oldu. Detaylar ve ihaleye katılım koşulları için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi web sitesi ziyaret edilebilir.





Özellikle dikkat çeken bir diğer avantaj ise, arsa satın alanların 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV'den muaf tutulacak olmaları. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir ekonomik avantaj sunuyor.

Ayrıca, özel ödeme koşullarıyla da dikkat çeken bu fırsatta, peşin ödeme yapmak isteyenlere cazip indirimler ve kolay ödeme seçenekleri sunuluyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi web sitesi incelenebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki, gayrimenkul yatırımları önemli kararlar gerektirir. Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek isteyenlerin, tarih ve şartlara uygun olarak başvuru yapmaları, detaylı araştırma yapmaları ve gerektiğinde uzman görüşü almaları önerilir. Emlak piyasasında yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için bu fırsat, adeta kapılarını aralıyor.