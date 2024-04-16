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Asgari ücretli çalışana artı ödeme! 1 Mayıs'ta 2 bin lira fazladan maaş yatacak

Gerek asgari ücretli gerekse de daha yüksek maaş alan bireye müjde. Aylık maaşlarına göre 1 Mayıs'ta ek ödeme yatacak

Yayın Tarihi: 16.04.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:26
Asgari ücretli çalışana artı ödeme! 1 Mayıs'ta 2 bin lira fazladan maaş yatacak

5 Nisan Cuma günü başlayan 9 günlük bayram tatili 14 Nisan'da sona erdi. Kamu görevlileri için geçerli olan bu tatilden faydalanamayan milyonlarca insan mevcut. Bayramdan önce yapılan hesaplamalarda bayram tatilinde çalışan bireye ek olarak ödeme yapılacağı belirtilirken, taban maaş olan asgari ücretli bireye bayramda çalışması durumunda 1875 TL artı maaş ödemesi yapılacağı belirtilmişti. Bayram süresince çalışan bireyin alacağı fazla mesai konusunda araştırmalar devam ederken, Mayıs ayı maaşlarında hesaplara aktarılacak olan ek ödemeler ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından bayramda çalışan işçiye yönelik artı maaş hesaplaması sunulurken, bayram mesailerinin maaşlara göre şekilleneceği bilgisini verdi. Bu kapsamda bayramda çalışan çalıştığı gün sayısınca artı mesai alacağı belirtildi.

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BAYRAM MESAİ ÜCRETLERİ GELİYOR

Bilindiği üzere memurlar 5 Nisan Cuma mesai bitimi akabinde izni başlamıştı. 10-12 Nisan Ramazan Bayramı kapsamında arife günü dahil olmak üzere çalışana uygulanacak olan ödemeler Mayıs maaşlarının gelmesine az bir vakit kala merakla araştırılıyor. Arife günü yarım günlük mesai alacak olan çalışan, her çalıştığı bayram günü için ise günlük artı ödeme alınacağı biliniyor.

Normal şartlarda 3,5 gün süren bayram tatili, 1,5 gün eklenmesi ve hafta sonlarının da dahil olması ile birlikte 9 günü yükselmişti. Uzman isim tarafından hesaplamalar asgari ücret örnek gösterilerek hesaplanırken, asgari ücretlinin günlük net kazancının 566,74 Türk Lirası olduğu ve bu rakamın çalıştığı gün sayısı ile çarpılması ile birlikte artı maaşının belirleneceğini açıklandı. Bu kapsamda Bayram tatilinde 3,5 gün çalışan işçi 1.983,58 Türk Lirası fazla maaş alacak iken, 30 bin lira maaş alan çalışanın artı maaşının 3,500 TL olduğu belirtildi.

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