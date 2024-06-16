Kadınlara erken emeklilik yolu göründü! 3 şart ile herkesten önce emekli olabilirsiniz

Son dönemde sosyal güvenlikte gerçekleştirilen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ve 3600 ek gösterge gibi önemli reformların ardından, önümüzdeki dönemde kadınların emekliliğini kolaylaştıracak ve iş hayatında kalmalarını destekleyecek dört önemli düzenleme gündeme alındı. Bu düzenlemeler, kadınların çalışma hayatını ve emeklilik süreçlerini daha da iyileştirecek. İşte masadaki dört önemli destek:

Prim Katkısı



Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmayı amaçlayan bu düzenleme, isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor. Mevcut durumda asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 TL iken, bu düzenleme ile primin 2.134 TL'si devlet tarafından karşılanacak ve kadınlar 4.267 TL ödeyerek emekli olabilecek. Bu adım, çalışmayan kadınların emeklilik güvencesini sağlamada büyük bir kolaylık sunacak.

Doğum İzninin Artırılması

Çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla doğum izninin artırılması konusu gündeme alındı. Doğum oranlarındaki düşüş ve çalışan annelerin iş hayatında kalmalarını teşvik etmek için, doğum izninin uzatılması konusunda dört bakanlık ortak çalışmalar yürütmeye başladı. Bu çalışmalar kapsamında doğum izninin uzatılmasının maliyeti ve iş gücü üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Hedef, annelerin daha uzun süre çocuklarıyla vakit geçirebilmelerini sağlamak ve aynı zamanda iş hayatına dönüşlerini kolaylaştırmak.

Yaş Desteği



Emeklilik yaşının esnetilmesi de gündemde. Özellikle çocuk sayısına göre emeklilik yaşının düşürülmesi planlanıyor. Ağır işlerde çalışanlar için uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model ile çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılacak ve prim eklemesi yapılabilecek. Bu düzenleme, annelerin emeklilik sürecini kolaylaştıracak ve daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak.





Borçlanma İmkanı

Kadınların sigorta başlangıcından önceki doğumlar için de borçlanma yapabilmesi konusu masaya yatırılacak. Halen kadınlar, işe giriş tarihinden ya da stajdan sonra doğan çocukları için borçlanma yapabiliyor. Bu borçlanma ile eksik primlerini tamamlayarak emekli olabiliyorlar. Yeni düzenleme ile sigortadan önceki doğumların borçlanması mümkün olacak ve bu sayede kadınlar, sigorta başlangıcını geriye çekerek erken emeklilik fırsatına kavuşabilecekler.

Bu devlet destekleri sayesinde kadınların iş ve aile yaşamlarını daha uyumlu hale getirmeyi ve emeklilik süreçlerini daha adil ve erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve doğum oranlarını desteklemek için atılacak bu adımlar, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir dönüm noktası olacak.