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Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

Asgar ücretle çalışan birey 8.217 TL fazla ödeme alabilmekte. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 12.03.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:43
Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

Bir sene içerisinde yeni yıl dahil, 14,5 gün resmi tatil bulunuyor. Bu resmi tatillerde kamu görevlileri izinli olurken, özel seöktör çalışanlarında ise durum biraz farklı seyrediyor. Çalışanın iş sözleşmesine göre resmi tatillerde izin olasılığı olabildiği gibi diğer taraftan da çalışıldığı durumlarda maaşa ek olarak mesai ödemesi yapılabiliyor. Resmi tatil günleri kimi zaman hafta sonu izinleri ile birleşerek daha fazla tatil imkanı sağlayabiliyor. Ancak bir çok çalışan bu günlerde de iş yaşamındaki yerini alıyor. Resmi tatilde çalışmak zorunlu mu? sorusunun yanıtı merakla araştırılırken, özellikle de asgari ücretli çalışan resmi günde çalışmalarının maaşlara nasıl etki edeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 

RESMİ TATİL DE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Ramazan Bayramına sayılı vakit kala, çalışan, tatil günlerinde çalışmak zorunlu mu sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. Ulusal bayram ya d genel tatil günlerinde çalışma zorunluluğu bulunmayan çalışan için yazılı onaylarının alınması gerekliliği mevcut iken, iş sözleşmesinde çalışacaklarına dair bir maddenin yer alması gerekmektedir. 

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TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞANLARA MAAŞ ÖDEMESİ NASIL DÜZENLENİR?

Tatil günlerinde çalışan birey için o günlük maaş kaç saat çalışırsa çalışsın tam gün olarak ödenmektedir. Ayruca resmi bayramlarda çalışanlar artı ödeme almaktadırlar. Toplamda 45 mesai saatinin aşılması durumunda çalışana maaşa ek mesai saati ödemesi yapılırken, resmi gün ya da tail günü olması konusunda farklı hesaplamalar mevcut. 

Resmi tatilde çalışmayanlar, tam maaş alabilme hakkına sahiptir. Çalışanlar ise maaşların a ek olarak, her çalıştığı gün üzerinden artı ödeme almaktadır. Öte yandan resmi tatillerde çalışılan her saat için tam gün ödeme yapılma kanunu bulunmakta. Resmi tatil haftalık tatil gününe denk gelmesi durumunda ise; 1,5 günlük ücret ödenmektedir. 

BU ÜCRETİN YERİNE İZİN YAPILIR MI?

İşveren bayramda çalıştırıp daha sonra izin kullanma hakkını sunması durumunun yasal olmadığı biliniyor. Bu durumun yaşanması durumunda da zamlı maaş ödeme yapması gerekmektedir. 

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ARİFE GÜNÜ GÜNLÜK MAAŞ TUTARI

İşveren tarafından verilen iş sözleşmesi kuralları geçerli olurken, saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için yarım günlük ilave ücret ödenir.

ASGARİ ÜCRETLİYE RESMİ TATİL MAAŞLARI

Asgari ücretli bazı durumlarda ek ödeme alabiliyor. Asgari ücretlinin günlük maaşı 566,74 TL olarak hesaplanıyor. Hafta tatiline denk gele ngünlerde çalışılması durumunda 850,11 TL ilave ödeme yapılmakta. Yapılan hesaplamada 14.5 tatil günlerinde  8.217 TL ek ödeme alabilmekte. 

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