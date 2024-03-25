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Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor

Çalışan bireyin farkında olmadan fazla alması gereken durumlar mevcut. Sene boyunca toplanan bu tutarlar ek ikramiye olarak hesaplara aktarılıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:52
Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor

Çalışan bireyin farkında olmadan fazla alması gereken durumlar mevcut. Sene boyunca toplanan bu tutarlar ek ikramiye olarak hesaplara aktarılıyor. Kimi çalışanın ise farkında olmadığı fazla ödeme aşdığı günlerde bu hakkını bilmediği için fazla ödemeden faydalanamıyor. Haftalık mesai saatleri ile alakalı düzenlemeler gündeme çıkmaya devam ediyor. 

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşın resmi tatillerdeki hakları yeniden gündeme gelmeye başladı. En son 1 Ocak resmi tatili akabinde yıl sonuna kadar 2 haftalık daha resmi tatil günü bulunuyor. Resmi tatillerden kimileri hafta sonu tatili ile birleşerek bu günlerde izni hak eden birey için daha uzun bir tatil fırsatı sunuyor. Ancak memur ve öğrenciler için geçerli olan bu izin günlerinde çalışan vatandaş için büyük soru işaretleri kafasında oluşmuş bulunuyor.

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Resmi tatil çalışanlarına maaş hesaplaması resmi tatillerde çalışmayan birey normal ücretlerini tam gün çalışma ücreti olarak almaktadır. Çalışanlarda ise bu durum normal ücretlerinin yanında bayram günü çalışması için ek bir ücret olarak ödenmektedir. Eğer ki çalışan resmi tatil günlerinde ne kadar kısa çalışıyor ise çalışsın tam gün çalışmış sayılmaktadır. Çalışanın hafta tatiline denk gelen günlerde ise %50 arttırımlı olarak ücret ödenmektedir. 

BAYRAMLARDA PARA YERİNE İZİN

Bayramlarda çalışanlara nakit olarak ücret ödenmektedir. İzin kullandırma gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Bayramda çalışan işçilere ise işveren zamlı gün üzerinden ödeme yapmaktadır

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AREFE GÜNÜ ÇALIŞANLARDA EK ÖDEME

Arefe günü genel tatil günü ilan edilmiştir. Bu kapsamda genel tatil günlerindeki ödeme kriterleri geçerli olmaktadır. Saat 13.00 sonrasında yapılan çalışmalar için ise yarım günlük ek ödeme sağlanmaktadır. Bayramda fazla mesai ücreti ödenmesi resmi tatillerde çalışan birey, çalışanın iş sözleşmesinde yer alan maddelere göre belirlenmektedir. Asgari ücretle çalışan bir birey için günlük ilave ödeme hesabı hafta tatiline denk gelmesi ile daha fazla ödeme alınmaktadır. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan birey 17.002 TL'den günlük maaşı 566 TL'ye tekabül etmektedir. Yani günlük ilave resmi tatil ücreti olarak da bu ek ödemeyi alacaktır. 

Öte yandan hafta tatiline denk gelen resmi tatil ücretinde ise 850 TL'lik bir ödeme yapılması gereklidir. Sene boyunca 14,5 gün ilave ödeme alınması durumunda ise 8217 TL kadar bir ikramiye ödemesi yapılmaktadır

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