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Asgari ücretliye sabah müjdesi! Tüm çalışan Temmuz'u bekleyecek zam açıklandı

Asgari ücret zammı konusunda son dakika açıklamalar mevcut. Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağı iddia ediliyor. TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları sonrasında asgari ücretlinin umutları tekrardan yeşerdi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.06.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 17:00
Asgari ücretliye sabah müjdesi! Tüm çalışan Temmuz'u bekleyecek zam açıklandı

Asgari ücret Temmuz zammı ile alakalı şaibeler devam ediyor. Hal bu iken asgari ücretle çalışan ya da asgari ücret üzerinden zam alan çalışan için net açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda TBMM'ye gönderdiği mektupta asgari ücrete yapılan zammın, enflasyonu etkilediğini belirten  Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından sabah saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada asgari ücret konusuna tekrardan değindi. Karahan tarafından yapılan açıklama ile asgari ücretlinin temmuz umutları tekrardan yeşerirken, Temmuz da asgari ücrete zam olacak mı soruları tekrardan sorulmaya başladı. 

KARAHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Karahan gazetecilerin kendisine sorduğu soruya yanlış anlaşıldığını belirterek başladı. Geçtiğimiz ay ki raporda "Enflasyonda bir numaralı risk asgari ücrettir" açıklaması yapmadığını belirten Karahan, bu durumun kendilerini aşacağını ve kendi dalları olmadığını sözlerine ekledi. "Asgari ücret konusunda karar verici veya tavsiye kurumu değiliz.'' diyen Karahan'ın bu açıklaması akabinde asgari ücrete Temmuz da zam geliyor iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. TL

 

Ülke ekonomisine etkisinin Büyük bir rol oynadığı bilinen Asgari Ücret konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Verilen kararlar uygulamaya sokuluyor. Karahan tarafından yapılan son açıklamada ise enflasyon hedeflerinin ve tahminlerinin belirlenmesinde birtakım varsayımlar yapılması gerekliliği bildirilirken yapılan açıklamanın evvelki tek artış zamanındaki Enflasyonun göz önüne alınarak sunulduğu belirtilmiş bulunuyor

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

Yapılan açıklama sonrasında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorusu yanıtını bulmayı bekliyor. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada 'Asgari ücrete tek zam' formülünün 2024 yılında uygulanması konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı da belirtilmiş bulunuyor. 

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