Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Asgari ücret zammı ile alakalı gelişmeler 2024 yılı Ocak zammından beri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene asgari ücretle çalışanlara bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada senede tek zam uygulamasına geçileceği belirtilmiş ve Ocak ayında açıklanan 17.002 TL maaş sene boyunca geçerli olacağı belirtilmişti. Temmuz ayında ara zam almayan asgari ücretli, Aralık ayı sonunda açıklanacak olan yeni asgari ücreti ve asgari ücret zammını yakından takip ediyor. Asgari ücret zammında 2 şaibeli bekleyiş de süregeliyor. 2024 yılı enflasyon oranına göre mi yoksa 2025 yılı enflasyon beklentisine göre mi zammın şekilleneceği konusunda gözler yapılacak olan çevrili beklerken bu kararın, Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından alınacağı biliniyor. Ancak asgari ücret zammı ile alakalı bir çok iddia da ortaya atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün gündeme çıkan ve hükümete yakın isimlerden çıktığı belirtilen asgari ücret zam oranı ile alakalı iddialar da ortalığı karıştıracak türden gibi duruyor.

2024 ASGARİ ÜCRET BEKLENİYOR

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanın ve emeklinin yakından takip ettiği konuların en başında yer alıyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, asgari ücretin artırılması beklentisini daha da güçlendirirken, çeşitli hesaplamalar yapılmaya devam ediyor.

Kulislerde yer alan iddialarda asgari ücretin zammının hangi kritere göre şekilneceği tahminleri olurken, Bir kesim, 2024 yıl sonu enflasyon oranını baz alarak zam yapılması gerektiğini savunuyor. Diğer bir kesim ise 2025 yılında beklenen enflasyon oranını göz önünde bulundurarak yüzde 25 civarında bir artışın planlandığını iddia ediliyor. Ancak 2024 yılı enflasyonu baz alınarak hesaplama yapılacağı tahmin edilirken, asgari ücretin yüzde 28-30 civarında arttırılabileceği iddiaları ön planda yer alıyor.

MUHALEFETTEN 30.000 TL ÖNERİSİ

Asgari ücret zammı ile alakalı şaibeler devam ediyor. Muhalefet partileri asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerekliliğini belirtirken, Aralık ayında oluşturulacak asgari ücret tespit komisyonunda bu rakamı masaya getirecekleri de belirtiliyor.



