Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

2025 yılı asgari ücreti için gün gün yeni hesaplamalar ve hükümetten gelen açıklamalar bulunuyor. Milyonlarca birey, asgari ücret 2025 ne kadar olacak sorusunun yanıtını bekliyor. 2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başlamış bulunurken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan gelecek olan habere çevrili bekliyor. Bununla birlikte, hükümetin hangi parametreler eşliğinde zam yapacağı araştırması da devam ederken, uzmanlar tarafından Ankara kulislerinde dolanan bilgiler sunulmaya devam ediyor. Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, asgari ücret 2025 zammı ile alakalı olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen detaylar!

ASGARİ ÜCRET ARALIK’TA BELLİ OLACAK

2025 asgari ücret zammı için kritik toplantı, Aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecek iken toplantıda işçi, işveren ve kamu temsilcilerinin müzakereleri ile belirlenen rakamlar, milyonlarca insanın yaşam standartlarına dokunacak. Peki komisyonda zam hangi rakamlardan başlayacak?

ASGARİ ÜCRETE 1 SENELİK ZAM TELAFİSİ YAPILACAK

Geçtiğimiz sene yapılan zammın 2024 yılının son zammı olduğu ifade edilirken, o dönem 11,402 TL olan asgari ücret yüzde 41,11 zam oranı ile 17,002 TL’ye yükseltilmişti. 1 senedir zam almayan asgari ücretlinin maaşı enflasyon karşısında ezilirken, beklenti geçtiğimiz sene yapılan asgari ücret zam oranına ulaşması yönünde.

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, asgari ücrete yapılacak olan zam ile alakalı olarak sunduğu değerlendirmesinde enflasyon telafisinin yapılacağına işaret etti. Oğuz, “Asgari ücret odaklı pazarlıklar, geçmişe nazaran daha çetin geçecek. Rakam sağanağına hazırlıklı olun” diyerek rakam da verdi. Uzman isim tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde asgari ücretin 20.000 TL’nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRETTE RAKAMLAR NE OLACAK?

Mevcut asgari ücret 17.002 TL. Ancak, bu rakamın 20.000 TL’ye çıkması için %17,5’lik bir artışın yeterli olmayacağı ifade ediliyor. Öngörüler, 23.000 - 25.000 TL arasında bir artış olabileceği yönünde. Eğer asgari ücret 25.000 TL olarak belirlenirse, bu durumda %47’lik bir artış söz konusu olacak.

ASGARİ ÜCRET ANLIK REEL DEĞERİ

Geçtiğimiz seneden bu yana asgari ücret enflasyon karşısında erirken, Yılbaşında 17.002 TL olan asgari ücretin anlık reel değeri 12.514 TL’ye düştüğü hesaplanmış bulunuyor.