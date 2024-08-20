Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamster Kombat 20 Ağustos 2024 Günlük Şifresi ve Mors Alfabesi ile 1 Milyon Coin Kazanma Fırsatı!

Hamster Kombat 20 Ağustos 2024 günlük şifresi açıklandı! Bugün "PLAY" şifresini kullanarak 1 milyon coin kazanabilirsiniz. İşte mors alfabesi ile şifre...

Yayın Tarihi: 20.08.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:40
Hamster Kombat 20 Ağustos 2024 Günlük Şifresi ve Mors Alfabesi ile 1 Milyon Coin Kazanma Fırsatı!

Hamster Kombat, her gün farklı bir şifre ile oyuncularına 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor. 20 Ağustos 2024 tarihli günlük şifresi ise açıklandı. Peki, bugünün şifresi nedir ve nasıl kullanılır? İşte Hamster Kombat 20 Ağustos 2024 günlük şifresi ve detaylar…

HAMSTER KOMBAT 20 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK ŞİFRESİ NEDİR?

Popüler oyun Hamster Kombat, her gün farklı bir şifre ile oyuncularına büyük ödüller kazandırmaya devam ediyor. 20 Ağustos 2024 tarihi için belirlenen günlük şifre "PLAY" olarak açıklandı. Bu şifreyi giren oyuncular, 24 saat boyunca geçerli olan bu fırsatı değerlendirerek 1 milyon coin kazanabilirler.

GÜNLÜK ŞİFRENİN MORS ALFABESİYLE YAZILIŞI

Hamster Kombat oyunu, günlük şifreyi mors alfabesiyle girme özelliğiyle dikkat çekiyor. 20 Ağustos 2024 tarihli şifrenin mors alfabesiyle yazılışı şu şekilde:

  • P: ● — — ●
  • L: ● — ● ●
  • A: ● —
  • Y: — ● — —

Mors alfabesini kullanarak şifreyi doğru şekilde giren oyuncular, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakalıyor.

GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak oldukça basit. Şifreyi girmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Ana Ekrana Girin: Oyunun ana ekranında yer alan “Günlük Şifre” bölümüne dokunun.
  2. Şifreyi Girin: Açılan ekranda, şifreyi mors alfabesiyle girmek için ekrandaki kırmızı renkli alana uzun ve kısa dokunuşlar yapın.
    • “—” İşareti: Ekrana yaklaşık 1,5 saniye basılı tutarak elde edilir.
    • “●” İşareti: Ekrana anlık dokunarak oluşturulur.
  3. Doğrulama ve Ödül: Şifreyi doğru şekilde girdiğinizde, ekranda başarı bildirimi alır ve 1 milyon coin hesabınıza eklenir.

Bu adımları takip ederek her gün yeni şifreyi kullanabilir ve oyun içindeki avantajlarınızı artırabilirsiniz.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE İLE BÜYÜK ÖDÜLLER KAZANIN

Hamster Kombat, oyuncularına günlük şifre sistemiyle her gün 1 milyon coin kazandırma fırsatı sunuyor. Her gün güncellenen şifreler ile oyuncular, oyun içinde önemli avantajlar elde ediyor. Ayrıca, şifrelerin mors alfabesiyle girilmesi de oyuna ayrı bir heyecan katıyor.

Bu özellik, Hamster Kombat'ı diğer oyunlardan ayıran ve oyuncuların ilgisini çeken bir detay olarak öne çıkıyor. Günlük şifreleri takip ederek siz de Hamster Kombat'ta büyük ödüller kazanabilir ve oyun keyfinizi katlayabilirsiniz. 

Hamster Kombat, günlük şifre sistemiyle oyuncularına her gün yeni fırsatlar sunuyor. 20 Ağustos 2024 tarihli şifre olan "PLAY" ile 1 milyon coin kazanma şansını kaçırmayın. Mors alfabesiyle şifre girişi, oyuna ayrı bir derinlik ve strateji katıyor. Günlük şifrenizi hemen girin ve bu fırsatı değerlendirin!

İLGİLİ HABERLER

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor
7
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı