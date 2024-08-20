Hamster Kombat 20 Ağustos 2024 Günlük Şifresi ve Mors Alfabesi ile 1 Milyon Coin Kazanma Fırsatı!

Hamster Kombat, her gün farklı bir şifre ile oyuncularına 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor. 20 Ağustos 2024 tarihli günlük şifresi ise açıklandı. Peki, bugünün şifresi nedir ve nasıl kullanılır? İşte Hamster Kombat 20 Ağustos 2024 günlük şifresi ve detaylar…

HAMSTER KOMBAT 20 AĞUSTOS 2024 GÜNLÜK ŞİFRESİ NEDİR?

Popüler oyun Hamster Kombat, her gün farklı bir şifre ile oyuncularına büyük ödüller kazandırmaya devam ediyor. 20 Ağustos 2024 tarihi için belirlenen günlük şifre "PLAY" olarak açıklandı. Bu şifreyi giren oyuncular, 24 saat boyunca geçerli olan bu fırsatı değerlendirerek 1 milyon coin kazanabilirler.

GÜNLÜK ŞİFRENİN MORS ALFABESİYLE YAZILIŞI

Hamster Kombat oyunu, günlük şifreyi mors alfabesiyle girme özelliğiyle dikkat çekiyor. 20 Ağustos 2024 tarihli şifrenin mors alfabesiyle yazılışı şu şekilde:

P: ● — — ●

● — — ● L: ● — ● ●

● — ● ● A: ● —

● — Y: — ● — —

Mors alfabesini kullanarak şifreyi doğru şekilde giren oyuncular, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakalıyor.

GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak oldukça basit. Şifreyi girmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Ana Ekrana Girin: Oyunun ana ekranında yer alan “Günlük Şifre” bölümüne dokunun. Şifreyi Girin: Açılan ekranda, şifreyi mors alfabesiyle girmek için ekrandaki kırmızı renkli alana uzun ve kısa dokunuşlar yapın. “—” İşareti: Ekrana yaklaşık 1,5 saniye basılı tutarak elde edilir.

Ekrana yaklaşık 1,5 saniye basılı tutarak elde edilir. “●” İşareti: Ekrana anlık dokunarak oluşturulur. Doğrulama ve Ödül: Şifreyi doğru şekilde girdiğinizde, ekranda başarı bildirimi alır ve 1 milyon coin hesabınıza eklenir.

Bu adımları takip ederek her gün yeni şifreyi kullanabilir ve oyun içindeki avantajlarınızı artırabilirsiniz.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE İLE BÜYÜK ÖDÜLLER KAZANIN

Hamster Kombat, oyuncularına günlük şifre sistemiyle her gün 1 milyon coin kazandırma fırsatı sunuyor. Her gün güncellenen şifreler ile oyuncular, oyun içinde önemli avantajlar elde ediyor. Ayrıca, şifrelerin mors alfabesiyle girilmesi de oyuna ayrı bir heyecan katıyor.

Bu özellik, Hamster Kombat'ı diğer oyunlardan ayıran ve oyuncuların ilgisini çeken bir detay olarak öne çıkıyor. Günlük şifreleri takip ederek siz de Hamster Kombat'ta büyük ödüller kazanabilir ve oyun keyfinizi katlayabilirsiniz.

Hamster Kombat, günlük şifre sistemiyle oyuncularına her gün yeni fırsatlar sunuyor. 20 Ağustos 2024 tarihli şifre olan "PLAY" ile 1 milyon coin kazanma şansını kaçırmayın. Mors alfabesiyle şifre girişi, oyuna ayrı bir derinlik ve strateji katıyor. Günlük şifrenizi hemen girin ve bu fırsatı değerlendirin!