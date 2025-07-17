ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

ATM'den Para Çekenler Dikkat!

Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlar için hayatı kolaylaştıran ATM'ler, son zamanlarda yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile gündeme geldi. Uzmanlar, mobil bankacılığın yaygınlaşmasına rağmen hala milyonlarca kişinin ATM'lerden para çektiğini vurguluyor. Ancak, masum görünen bir işlem, aniden bir kabusa dönüşebilir.

Hayalet Panel Tuzakları

Dolandırıcıların kullandığı yeni yöntemlerden biri olan "Hayalet Panel", geçmişteki klasik tuzakları gölgede bırakıyor. Artık kart sıkıştırmak veya üzerinize yerleştirilmiş kameralarla dolandırıcılık yapmak yerine, siber suçlular çok daha sinsi bir yönteme başvuruyorlar. ATM'nin orijinal kart yuvası ve tuş takımının üzerine yerleştirilen sahte paneller, görsel olarak orijinal parça gibi görünerek kullanıcıların %99'u tarafından fark edilemiyor.

Bu sahte cihaz, kartınızı yuvaya yerleştirir yerleştirmez tüm manyetik bilgi verilerinizi anlık olarak kopyalıyor. Ayrıca, şifrenizi girdiğiniz sırada her tuşlamanızı kaydeden, gözle görülmesi imkansız bir kamera da bu panelin üst köşesine gizleniyor.

Hesap Güvenliğini Artırmanın Yolları

ATM'lerin başında işlem yapmadan önce dikkatli olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar, kart yuvasına dokunmaktan çekinmemeniz gerektiğini vurguluyor. Kart yuvasını hafifçe sallayarak kontrol edin. Eğer normalden daha gevşekse veya üzerinde garip bir çıkıntı görecekseniz, o ATM'den derhal uzaklaşmalısınız.

Ayrıca, dokunduğunuz tuş takımının süngerimsi veya gevşek bir his vermesi durumunda, işlemi hemen iptal edebilirsiniz. Orijinal ATM tuşları, sert ve tek parça yapısı ile dikkat çeker; bu nedenle şüpheli bir durumda her zaman tedbirli olun.