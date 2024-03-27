Ay sonunu getiremeyen emekliye 15.000 TL nakit! 4A 4B 4C'liye 5 dakikada yatacak

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan milyonlarca emekli, Mart 2024 maaş promosyonları konusunda bankaların açıklamalarını yakından takip ediyor. Emekliler, Ocak ayında başlayan zamlı maaşlarını alırken, bankalardan gelecek promosyonlarla ilgili de merakla bekleyiş içindeler.

Özellikle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin ardından, kredi kartı taksit ve limitlerinde yapılacak düzenlemeler ile kredi faiz oranlarının artacağına dair sık sık spekülasyonlar gündeme gelirken, emekliler de maddi açıdan rahatlamak için bankaların kapılarını çalıyor.





İŞTE ING'NİN EMEKLİLERİ MUTLU EDECEK KAMPANYASI

Önde gelen özel bankalardan ING, emekli vatandaşları sevindirecek bir kampanyayı duyurdu. Resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, ING'nin emeklilere yönelik sunduğu nakit promosyon fırsatının tam 15 bin Türk Lirası olduğu belirtildi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için özel olarak hazırlanan kampanya kapsamında, emekli maaşlarını ING'ye taşıyanlara ek şartsız 10 bin Türk Lirası nakit promosyon verileceği ifade edildi. Bununla birlikte, otomatik fatura talimatı veren emekli vatandaşlara ise ek nakit promosyon imkanı sunulacağı açıklandı. Bu ek promosyon tutarı 5 bin Türk Lirası'na kadar çıkabilecek.

ING'nin bu kampanyasından yararlanmak isteyen hem mevcut emekliler hem de EYT düzenlemesi ile emekli olanlar için 15 bin Türk Lirası promosyon fırsatı bulunuyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarını ING'e taşımak için e-Devlet Kapısı, Cebimdeki Danışman veya ING Telefon Bankacılığı ve şubeleri kullanabilecekler.

ING'in emeklilere sunacağı nakit promosyon miktarı, emekli aylığının belirli bir aralıkta olmasına bağlı olarak değişiyor. 1 aylık toplam emekli maaşı, belirli bir aralıkta olan emeklilere farklı promosyon tutarları öngörülüyor.

Kampanya detaylarına göre, 15 bin Türk Lirası nakit promosyonundan faydalanabilmek için emekli vatandaşların 3 yıl boyunca ING'den emekli aylığı almaya devam etmeleri gerekiyor.

ING'in emekli müşterilerine sunduğu fırsatlar arasında dijital para transferlerinde masraf ödememe, düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanımı, Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulsuz faydalanma ve ilk kez başvurulan ING Kredi Kartı için ilk yıl kart ücreti ödememe gibi imkanlar da bulunuyor.