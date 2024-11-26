Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Çalışanı emeklisi Oak ayında maaşlara yapılacak olan zam oranını merakla bekliyor. Hayat koşulları ve enflasyon karşısında eriyen maaşlara istinaden alım gücünü arttıracak oranda zam beklentisi oluşurken, çalışan kesimde de heyecan devam ediyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam ile alakalı çalışmalar Aralık ayında başlayacak. Toplanacak olan komisyonda asgari ücret zammı belirlenecek. Bunun haricinde emeklive memur zammı ile birlikte kurum ve kuruluşların zamları da merakla takip ediliyor. Belediye zamları ile alakalı çalışmalar devam ederken, özel sektör çalışanları ile alakalı toplu görüşmeler de devam ediyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen bir fabrikanın toplu iş görüşmesinde dev zamma imzalar atıldı. Fabrikada en düşük maaş 60.000 TL olurken, zam oranı yüzde açıklandı.

Kocaeli'nde faaliyet gösteren Çin sermayeli üretim şirketi Chen Solar işçileri adına düzenlenen toplu iş görüşmesi neticesi adeta düğün bayram ettirecek türden. Birleşik Metal-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesiyle büyük bir zafere imza attı. 2 yıllık sözleşmeyle birlikte işçilerin ücretleri yüzde 90 oranında artırılarak net 60 bin TL'ye yükseltildi.

2 YILLIK ZAMMA İMZALAR ATILDI

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şubesi tarafından yapılan açıklamada zam sözleşmesinin 1 Ekim 2024'ten 30 Eylül 2026’ya kadar geçerli olacağının altı çizildi. Sözleşmeye göre, ilk 6 ayda işçilere yüzde 90 zam yapılırken, sonraki dönemlerde de enflasyon oranlarının üzerine eklemeler yapılacağı belirtildi.

İŞTE ZAM ORANI HESAPLAMASI

Zam Oranları:

İlk 6 ay: %90 zam

İkinci 6 ay: Enflasyon + %2

Üçüncü 6 ay: Enflasyon + %3

Dördüncü 6 ay: Enflasyon + %4

SAATLİK MAAŞLARDA DEV ARTIŞA İMZA ATILDI

Toplu iş sözleşmesi neticesine göre çalışanın saatlik maaşlarında büyük artış olacağı ortaya çıktı. Ortalama 3 yıl kıdemi olan işçilerin saatlik ücretleri 127 TL’den, %90’lık zam ile 241 TL’ye yükseldi.

MMAŞ ZAMMINA EK ÖDEMELERE DE DEV ZAM

Maaşlara yapılan zam akabinde 60.000 TL'ye ek; erzak yardımı 4 bin 500 TL’den tam 20 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca, fabrikada çalışanlara verilen devam primi 567 TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı; ayakkabı yardımı ise 1,200 TL'den 5 bin TL’ye yükseldi.