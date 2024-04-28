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Hemen kartınıza bakın, bu özellik açık ise banka size 400 TL ödeyecek

Bankalar tarafından başlatılan kampanyalar ile alakalı duyurular gelmeye devam ediyor. TEB tarafından başlatılan kampanya 400 TL kazandırıyor

Yayın Tarihi: 28.04.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 08:31
Hemen kartınıza bakın, bu özellik açık ise banka size 400 TL ödeyecek

Hayat koşulları vatandaşın alışverişler konusunda kısıtlamaya gitmesine mahal verebiliyor. Özellikle de dar ve orta gelirli kesimi etkileyen ürün ve hizmet amları konusunda vatandaş kendisine sunulan avantajları takip ediyor. Bankaların sunduğu iadeler, alışveriş hezimetini ortadan kaldırırken, TEB tarafından yapılan açıklamada, yapılan alışverişlere karşılık gdri ödeme yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Yaklaşık 10 gün önce başlayan kampanya ile alakalı uyarısını yapan banka, kampanyanın 2 gün sonra ereceğini belirtti.

CEPTETEB ALIŞVERİŞ KAMPANYASI

TEB, bireysel kredi kartı kullanıcılarına market alışverişlerinde büyük bir avantajı açıkladı. 18 Nisan da başlayan bu avantajlı kampanyanın sadece 12 gün devam edeceğini belirten banka, son 2 gün uyarısını yineledi. bonus üye işyerlerinden 750 TL ve üzeri alışveriş yapan TEB Bireysel Kredi Kartı sahipleri, toplamda 400 TL bonus kazanma imkanını yakalayacak.

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TEB Bireysel Kredi Kartının bonus özelliği açık olan ve Bonus özellikli sanal kartı olan bireyin faydalanacağı kampanyada tek şart dahil olma ve harcama yapma şartı olarak belirtildi. CEPTETEB Mobil uygulamasını kullanıp ya da ALISVERIS2 yazıp 4616'ya SMS gönderen müşteri, 400 TL'ye varan iade fırsatından faydalanabilirken, kampanyaya katılım gerçekleştirmeden önce yapılan harcamaların dikkate alınmayacağı belirtildi.

Tüm işlemler 750 TL ve üzeri harcamalar için geçerli olacak. Ek kartların yaptığı harcamalar asıl karta sayılacağı kampanyada kazanılan bonuslar 9 Mayıs-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek.

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