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Ayda 18 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! Düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı

Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik faiz kararlarını açıklamasının ardından kendi evine sahip olma hayali kuran kişiler güncel konut kredisinin faiz oranlarını yakından incelemeye başladı. Bu makalemizde en ucuz kredi veren bankaları ve aylık taksit ödeme planını tanıtacağız.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:47
Ayda 18 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! Düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı

Mayıs ayı, ev alıcılarına yönelik oldukça hareketli bir ay olarak geçecek. Merkez bankası faiz kararları konut kredisinde faiz oranlarını direkt olarak tkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu karar genellikle ekonomik göstergelerden ve piyasa koşullarından etkilenir. Mayıs ayı oranına karar vermeden önce alıcıların bankanın mevcut faiz oranını ve koşullarını dikkatlice kontrol etmesi gerekiyor.

Ayda 18 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün

120 ay vadeli 600.000 TL tutarında bankalararası konut kredisi için bir hesaplama;

Her bankanın sunduğu konut kredisi faiz oranları farklıdır. Bazı bankaların faiz oranlarıyla aylık taksit hesaplamaları şöyle:

- Akbank ilk konut kredisi: Aylık taksiti 18.202,38 TL, faiz oranı %2,94.

- Yapı Kredi Konut Kredisi: Aylık taksiti 21.628,87 TL, faiz oranı %3,55.

- Garanti BBVA Hayat Sigortası Kiracı İpoteği: Aylık taksiti 21.685,94 TL, faiz oranı %3,56.

- ING Konut Kredisi: Aylık taksiti 21.002,79 TL, faiz oranı %3,44.

- VakıfBank SarıPanjur Konut Kredisi: Aylık taksiti 23.004,95 TL, faiz oranı %3,79.

- Ziraat Bankası Konut Kredisi: Aylık taksiti 25.907,61 TL, faiz oranı %4,29.

- QNB Finansbank Standart Konut Kredisi: Aylık taksiti 26.727,20 TL, faiz oranı %4,43.

- Odea Konut Kredisi: Aylık taksiti 41.952,64 TL, faiz oranı %6,99.

6 ADIMDA KONUT KREDİSİ ALMA

Ayda 18 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün

Konut kredisi, ev satın almanın en yaygın yollarından birisidir. Ancak bu süreç birçok kişi için karmaşık ve aynı zamanda da zaman alıcı olabiliyor. Aşağıda ipotek başvuru sürecini adım adım anlatacağız.

1. Kredi puanınızı değerlendirin

Kredi Puanı: Konut kredisi çekmeden önce kredi puanınızı mutlaka kontrol edin. Türkiye'de kredi puanları kişinin kredi ve aynı zamanda da ödeme geçmişine göre belirleniyor ve bankalar krediyi kullandırıp kullandırmama ararını verirken bu puanı kullanıyor. Genel olarak daha yüksek kredi puanının düşük faiz oranlarıyla daha iyi finansman koşulları anlamına geldiğini unutmayın.

Gelir durumu: Bankalar genel olarak aylık gelirinizin belli bir yüzdesinden fazla miktarını kredi ödemelerine harcamanıza izin vermez. Bu nedenle düzenli ve yeterli geliriniz varsa kredi başvurunuzun onaylanma ihtimali daha yüksektir.

2. Bütçenizi planlayın

Konut kredisi çekerken sadece aylık geri ödemelerinizi değil, ödemeniz gerekli olan peşinat tutarını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Peşinat genellikle ev fiyatının yüzde 10 ila 30'u kadardır. Bütçenizi planlarken tapu ücretleri, değerlendirme ücretleri ve kredi kullandırma ücretleri gibi ek maliyetleri göz önünde bulundurun.

3. Faiz oranlarını karşılaştırın

Bankaların sundukları faiz oranları ve finansman koşulları farklılık gösterebilmektedir. İki ana faiz oranı türü vardır: sabit faizli krediler ve değişken faizli krediler. Sabit faizli kredi, faiz oranınızın kredinizin ömrü boyunca değişmeyeceği anlamına gelirken değişken faizli kredi, piyasa değiştikçe faiz oranınızın değişeceği anlamına gelir. Kişisel mali durumunuza ve aynı zamanda toleransınıza göre bir kredi türü ve ödeme planı seçmelisiniz.

Ayda 18 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün

4. Belgelerinizi toplayın

Kredi başvurusu için gereken belgeler genellikle şöyle;

Kimlik doğrulama belgeleri (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)

Gelir belgesi (maaş bordrosu, kira geliri, banka ekstresi vb.)

İkamet belgesi

Satın alınacak gayrimenkule ilişkin belgeler (tapu vb.)

Sigorta poliçesi

5. Kredi başvurusu yapın

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçtiğiniz bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka başvurunuzu ve mali durumunuzu inceleyerek kredi teklifinde bulunacaktır. Teklifi kabul etmek, gerekli sözleşmeyi imzalamak için bankanızla iletişime geçin.

6. Tapudaki işlemleri tamamlayın

Krediniz onaylandıktan sonra evinizin tapusunu almak için gerekli adımları tamamlamanız gerekecektir. Bankalar genellikle tapunun bir kısmını rehin veriyor. Bu, bankanın kredi geri ödenene kadar evin mülkiyetini güvence altına almasına olanak tanır.

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