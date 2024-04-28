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Ayda 2.800 TL'ye tüm borçlarınızı kapatacak kredi! Garanti Bankası faizleri düştü de düştü

Garanti Bankası tarafından başlatılan kredi kampanyasında faiz oranları düşürüldü.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 17:50
Ayda 2.800 TL'ye tüm borçlarınızı kapatacak kredi! Garanti Bankası faizleri düştü de düştü

Türkiye ekonomisi son yıllarda dalgalanmalara maruz kalıyor ve bu durum birçok insanın gelir-gider dengesini bozuyor.  Hal bu iken finansman ihtiyacı gün gün artmaya devam ediyor. Hal bu iken vatandaş bankalara yönelip, uygun faizli kredi kampanyalarını yakından takip edip, ihtiyacını karşılamak ya da borçlarını bir araya toplayıp , daha düşük tutarlarda ödeme imkanını araştırıyor. İhtiyaç kredilerinin devreye girmesi bireyin ekonomisini düzeltme konusunda öncülük sağlıyor. 

Geçtiğimiz seneden bu yana ihtiyaç kredileri TCMB'nin aldığı sıkılaşma politikaları gereğince kat be kat artış gösterirken, bankaların genelinde ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 5 ila yüzde 6 arasında değişkenlik gösteriyor. Bu noktada bankaların sunduğu kampanyalar yakından takip ediliyor.  Garanti BBVA düşük faiz oranlarıyla tercih edilebilirken, 50.000 TL'ye kadar olan kredi ihtiyaçları 36 ay vade imkanı ve düşük faiz olanakları ile müşteriye sunuluyor. 

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GARANTİ BANKASI KREDİ KAMPANYASI

 Garanti BBVA, şu anda piyasadaki en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranlarından birini sunarken, yüzde 4 faiz oranı vatandaşın aylık geri ödeme tutarını düşürüyor. 36 aya kadar vade imkanı sunan banka, ihtiyaçlarınızı uzun vadeye yayarken, bürtçeyi yönetme konusunda öncü adımlar atmış oluyor. 50.000 TL'ye kadar kredilerde 36 ay, 50.000-100.000 TL arası kredilerde 24 ay, 100.000 TL ve üzeri kredilerde ise 12 ay vade seçeneğinin yer aldığı ihtiyaç kredilerinde masraflarını ve toplam geri ödeme tutarının hesaplanacağı bir araç sunan banka, kredi çekmeden önce gerekli tutar hesaplamasını sunabiliyor. 

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Bankaların örnek hesaplamalarında 2.831 TL aylık ödeme ile toplamda 45 bin lira kredi ödemesi yapan banka, faiz oranını yüzde 4.09 olarak indirgemiş bulunuyor. 18 yaş ve üzeri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kredi puanı yeterli olan her birey, bahsi geçen kampanyadan faydalanabiliyor. 

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