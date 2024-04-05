Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

Konut kredisi kampanyaları son hızıyla devam ediyor! Kiradan bile ucuz taksit ödemesiyle ev sahibi olmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ KAMPANYALARI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından başlatılan projeye göre İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Tekirdağ gibi illerde kentsel dönüşümün desteklenmesi için yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında iklim değişikliği sebebiyle gelen risklerin azaltılması, doğal afetlere karşı yapıların güvenli olması hedefleniyor. Pilot il olarak İzmir seçildi ve belirlenen iller tamamlandıktan sonra bütün ülkelerde projenin devam etmesi bekleniyor. Proje kapsamında vatandaşlara 2.5 milyon TL'ye kadar da kredi desteği verilecek. Kredi kapsamında yüzde 0.69 faiz oranıyla ve 180 ay vade süresiyle kredi ödemesi yapılacak. Orta ve düşük gelirli vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları, emekli vatandaşlar ve engelli bireylere de ek faiz indirimleri uygulanacak. 0.69 faiz oranıyla verilecek kredi ödemelerinin aylık taksit tutarları şu şekilde olacak;





400.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 3.887 TL, toplam geri ödeme 699.758 TL

500.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 4.859 TL, toplam geri ödeme 874.697 TL

700.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 6.803 TL, toplam geri ödeme 1.224.576 TL

800.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 7.775 TL, toplam geri ödeme 1.399.516 TL

900.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 8.746 TL, toplam geri ödeme 1.574.456 TL

1.000.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 9.718 TL, toplam geri ödeme 1.749.395 TL

2.000.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 19.437 TL, toplam geri ödeme 3.498.791 TL

2.500.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 24.297 TL, toplam geri ödeme 4.373.488 TL