Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Aylık 3 bin 887 TL ödemeyle ev sahibi olmak mümkün! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 22:11
Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

Konut kredisi kampanyaları son hızıyla devam ediyor! Kiradan bile ucuz taksit ödemesiyle ev sahibi olmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ KAMPANYALARI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından başlatılan projeye göre İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Tekirdağ gibi illerde kentsel dönüşümün desteklenmesi için yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında iklim değişikliği sebebiyle gelen risklerin azaltılması, doğal afetlere karşı yapıların güvenli olması hedefleniyor. Pilot il olarak İzmir seçildi ve belirlenen iller tamamlandıktan sonra bütün ülkelerde projenin devam etmesi bekleniyor. Proje kapsamında vatandaşlara 2.5 milyon TL'ye kadar da kredi desteği verilecek. Kredi kapsamında yüzde 0.69 faiz oranıyla ve 180 ay vade süresiyle kredi ödemesi yapılacak. Orta ve düşük gelirli vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları, emekli vatandaşlar ve engelli bireylere de ek faiz indirimleri uygulanacak. 0.69 faiz oranıyla verilecek kredi ödemelerinin aylık taksit tutarları şu şekilde olacak;

uygun fiyatlı konut kredisi kampanyası

400.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 3.887 TL, toplam geri ödeme 699.758 TL

500.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 4.859 TL, toplam geri ödeme 874.697 TL

700.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 6.803 TL, toplam geri ödeme 1.224.576 TL

800.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 7.775 TL, toplam geri ödeme 1.399.516 TL

900.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 8.746 TL, toplam geri ödeme 1.574.456 TL

1.000.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 9.718 TL, toplam geri ödeme 1.749.395 TL

2.000.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 19.437 TL, toplam geri ödeme 3.498.791 TL

2.500.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 24.297 TL, toplam geri ödeme 4.373.488 TL

İLGİLİ HABERLER

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Sürücülere oh çektiren haber geldi! Artık zorunlu değil

İki kamu kurumundan yüksek maaşlı iş ilanı! 18 yaş üzeri iş arayanlara müjde

9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!