Ayda 6000 TL öderim diyene 700.000 TL kredi! O banka kredi bombasını patlattı

Hükümet, kentsel dönüşüm yönünde hazırlanan projelerle depreme dayanıklı binaların iyileştirilmesini hızlandırırken, hükümet vatandaşlarına özel krediler, sübvansiyonlar ve göç yardımı sunmakta. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son dönemde aldığı kararlar, kredi kısıtlamalarını kaldırdı ve ödeme planlarını önemli ölçüde gevşetti. İşte yeni çağın getirdiği fırsatlar..

Kentsel Dönüşümün Önemi

stanbul gibi büyük şehirlerde eski binaların fazla olması ve deprem riski nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri giderek önem kazanıyor. 6 Şubat'ta yaşanan şiddetli depremin ardından hükümet, 'Yarısı bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşümü hızlandıracak adımlar attı.

Kimler faydalanacak?

Kampanya kapsamında tehlikeli binalarda yaşayan sakinler 700.000 TL'ye kadar hibe ve kredi, 100.000 TL'ye kadar da tahliye yardımı alabilecek. Kiracılara bir defaya mahsus 100.000 TL tahliye yardımı sağlanacak. İş yerleri için de 350 bin TL hibe ile birlikte 350 bin TL kredi ve göç yardımı verilecek.

Ödeme planı ve koşulları Bu teklif, 24 aylık bir ödemesiz dönem ve ardından makul bir ödeme süresi sağlar. Kredi alınırken alıcının geliri ve kredi notu dikkate alınmaz. Bu fırsatlar kentsel dönüşüme yeni bir ivme kazandırıyor ve vatandaşlara ciddi maddi destek sağlıyor.

Başvuru Süreci

Geçtiğimiz yılın nisan ayında başlatılan ve 1,2 milyona yakın başvuru alan kampanyanın artık yeni bir fırsatı var. Daha önce başvuruda bulunan vatandaşlar öncelikle değerlendirmeye alınacak ancak katılmak isteyenler de fırsattan yararlanabilecek.





Genişletilen bu finansman paketinin amacı, kentsel dönüşüm projelerine destek vererek daha güvenli ve aynı zamanda modern yaşam alanlarının yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bu adımlar vatandaşların ve şehirlerin geleceği açısından kritik önem taşıyor ve depreme hazırlık sürecinde kilit rol oynamaktadır.

Kentsel dönüşüm projeleri için özel hazırlanan 700 bin TL'lik finansman fırsatı, vatandaşlara yönelik yeni yaşam alanlarıyla birlikte mevcut binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi olanağını sunuyor.Hükümet ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aldığı kararla, eski bina sakinlerine yönelik önemli bir destek paketi başlattı. Bu destek paketinin detayları aşağıdaki gibidir:

Genişletilmiş Ödeme Planı

Bu kapsamda kentsel dönüşüm kredileri ilk iki yıl ücretsiz, üçüncü yıldan itibaren faizsizdir. Üçüncü yıldan itibaren kredi kullanıcıları ödemelerini aşağıdaki takvime göre yapacaklardır;

3. yıl: Aylık 5 bin 833 TL

4. yıl: Aylık 6 bin 125 TL

5. yıl: Aylık 6 bin 431 TL

Ödemeler bundan sonra her sene artarak devam edecektir ve 12. yılda ise 98 bin 49 TL ile tamamlanacaktır.





"Kredibilite kontrol edilmiyor"

Bu özel finansman paketinde yararlanıcının geliri veya kredi puanı dikkate alınmaz. Bu durum daha geniş kesimlerin krediye erişmesine olanak sağlamakta ve kentsel dönüşüm projelerinin etkin uygulanmasına olanak sağlamaktadır.

Yeniden başvuru imkanı

Bakanlık, geçen yıl nisan ayında başlayan ve 1,2 milyona yakın başvurunun alındığı kampanyaya son başvuru tarihini kaçıranlara yeni bir fırsat sunuyor. Daha önce başvuranlar öncelikle değerlendirilecektir. Ancak katılmak isteyen yeni uyruklular da bu fırsattan yararlanabilirler.