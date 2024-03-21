Ayda sadece 2.190 TL ödeyene yüksek limitli ihtiyaç kredisi! Başvuru şartları kaldırıldı

Halkbank'tan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ilişkin son bilgiler..

Türkiye'de ihtiyaç kredisi çekmek isteyen tüketiciler için banka faiz oranlarına ilişkin güncel bilgiler sürekli takip ediliyor. Halkbank tarafından, yeni düzenlemeler nedeniyle son dönemde ihtiyaç kredisiyle ilgilif aiz oranları yeniden belirlendi. Enflasyonla mücadeleye yönelik ekonomi yönetimi çalışmaları kapsamında kredi piyasalarında bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda Halkbank, tüketici kredisi faiz oran miktarını aylık yüzde 5,05'e çıkaracağını duyurdu.

"Kredi koşullarındaki değişiklikler"

Halkbank'ın son güncellemesi tüketici kredisi ürünlerinde önemli değişiklikler getiriyor. Banka ihtiyaç kredisinde limiti 30.000 TL'ye düşürdü. Bu değişiklik tüketicilerin kredi durumlarını etkileyecek ve tüketici kredisi kullanırken daha da dikkatli olmalarını sağlayacaktır. Halkbank, müşterilerine 36 aya varan vade seçenekleri ve kredi geri ödemelerinde esneklik sunmaya devam edecek.





"Kredi maliyetleri ve esnek ödeme planları"

Halkbank'ın yeniden güncellenen ihtiyaç kredisinde faiz oranlarıyla 30.000 TL 36 ay vadede ihtiyaç kredisi olan bir müşterinin aylık taksit miktarı 2.191 TL olarak hesaplandı. Bu yeni faiz oranı ile birlikte toplam geri ödemede maliyet yaklaşık 78.000 TL olacak. Bu banka müşterilerine esnek ödeme planları sunmaktadır. Eşit taksit, 3 ayda bir ödeme ve faiz artırım/azaltım seçenekleriyle kişiye özel bütçeleme çözümü sunuyoruz.

Halkbank'ın tüketici kredisi kampanyası, tüketicileri ekonomik koşulların yarattığı zorluklara karşı desteklemeyi amaçlıyor. Ancak kredi kullanılabilirliği ve geri ödeme planları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve bütçe geliştirmek tüketicinin yararınadır. Bu değişikliklerin tüketici finansmanına erişim düşünen tüketicilere yönelik önemli bir referans noktasını oluşturması bekleniyor.