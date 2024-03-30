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Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

2024 yılının en çok konuşulan konusu kesinlikle promosyonlar olurken, son açıklanan anlaşmada İş Bankası promosyonu 26.500 TL olarak belirtildi.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 08:44
Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

Gerek emekli gerekse de çalışanların uzun zamandır gündeminde olan konu promosyon ödemeleri olurken ek maaş olarak sağlanan bu ödemeler bireyin acil ihtiyacını karşılamasını ya da borcunu kapatmasını sağlayabiliyor. Sadece maaş taşıma şartına sağlanan bu ödemeler, özellikle de Erdoğan'ın kamu bankalarına zam talimatı akabinde daha da bir dikkatle araştırılırken, emeklinin akabinde çalışanlar için de hayat kurtarıcı tutarlar belirlenebiliyor.

Özellikle de seçim senesi olması sebebiyle bankalar gerek zam gerekse de emekli promosyonu konusunda cömert davranmaya devam ediyor. Bağlı bulunulan sendika, belediye yetkilileri ve bankalar arasında düzenlenen ihalelerde de yüksek tutarlar da mutabık kalınabiliyor. Hal bu iken özellikle de seçimler öncesinde açıklaması yapılan bir çok belediye promosyonu mevcut.

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BELEDİYE ÇALIŞAN PROMOSYONLARI

Bankalar için gerek emekli gerekse de çalışan müşteri ayrı bir öneme sahip. Maaş müşterisi kapmak adına bankalar adeta sıraya girebiliyor. Kurum ya da kuruluşlar maaşları bir kaç gün önceden maaş alına bankaya yatırdıkları için, bankalar da ödeme gününe kadar nakit olarak parayı işleyip bankaya getiri sağlıyor. Bu getirinin bir kısmı da promosyon ödülü olarak maaş alacak bireye ödeniyor.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ PROMOSYON ANLAŞMASI

Belediye promosyon ihaleleri konusunda geçtiğimiz gün bier anlaşma sağlandı. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nde düzenlenen promosyon ihalesinde 26 bin 500 TL promosyon ödemesinde mutabık kılındı.

2024-2027 yılları arasında maaş alınacak olan bankanın belirlenmesi adına ihale belediye başkanının makamında gerçekleştirildi. Bir süredir kurum ve kuruluş ihalelerinde hep kazanan olan İş Bankası, Odunpazarı Belediye çalışanlarının da maaş bankası ilan edildi. İşçiler, maaş promosyonlarını 15 Mayıs 2024 günü alacak.

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Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

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