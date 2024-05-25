Aylık 2.200 TL'ye konut kredisi! Ev almak isteyenler dikkat kesilecek

Ev sahibi olmanın külfeti gün gün artmaya devam ediyor. Artan konut fiyatlarının yanı sıra, konut kredisi faizleri de son zamanlarda sürekli artış olarak yansırken, ev sahibi olmak konusu rafa kaldırılabiliyor. Hal bu iken bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar ev sahibi olmak isteyen bireye yeni imkanlar ve fırsatlar yaratabiliyor. Kamu bankaları tarafından sunulan kredi kampanyaları dikkatleri üzerine toplarken, bir süredir Ziraat Bankası tarafından sağlanan konut kredisi kampanyası, daha ucuz aylık ödeme ile konut sahibi olma imkanını sağlıyor. Yükselen faiz oranlarının yarattığı zorluklara çözüm sunan Ziraat Bankası çözüm olarak Ortak Konut Kredisi'ni devreye aldı. Bir süredir devam eden kredi kampanyasında en az iki, en fazla beş kişi, gelirlerini birleştirerek daha yüksek tutarlı kredilere erişebiliyor. Bu sayede ise ortak tapu olarak ev sahib olma hayalini aylık daha düşük taksitlerle sağlıyor.





Birden fazla kişinin gelirlerini birleştirerek daha yüksek tutarlı kredilere erişme imkanını sunan Ortak Konut Kredisi taksit yükünü de hafifletmektedir. Tüm borçlulara eşit olarak dağıtılan taksitler sayesinde ödemeler tek başına kredi ödemesi yapılmasına istinaden büyük ölçüde azalmaktadır

Özellikle de TCMB kararları sonrasında artan faiz oranları ile birlikte daha düşük ödeme tutarı sunan Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi daha geniş bir kitleye ev sahibi olma imkanı sağlamaktadır. Öte yandan esneklik kullanım avantajı da bulunmaktadır. Yeni bir hane satın alınması tadilatı ya da onarımı gibi birçok konuda mevcut ihtiyaçlar için ortak konut kredisi kullanılmaktadır.

ORTAK KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

En az 2 en fazla da 5 kişinin bir araya gelmesi ile ortak konut kredisi kampanyasından faydalanılırken, tüm borçluların gelir belgelerini bankaya ibraz etmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Gayrimenkul üzerine ipotek konulması ile kabul edilen kredi kapsamında tüm borçlulara sigorta yaptırılması zorunluluğu belirtilmiş bulunmaktadır. Yapılan hesaplamalarda 200.000 TL tutarında kredi kullanmak isteyen bir vatandaşın aylık ödemesi 11.000 TL'ye tekabül ederken ortak konut kredisi ile birlikte 5 kişinin ortak olması halinde aylık ödeme 2200 TL'ye kadar düşerken,u sayede Kredi daha ulaşabilir ve ödenebilir olmaktadır