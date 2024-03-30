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Aylık 2500 TL kira desteği! Cumartesi sabahı açıklandı hemen verilecek

Devletin yanı sıra sosyal belediyecilik ülküsü ülke genelinde yaygınlaşmaya devam ederken, neredeyse her belediye, kendi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşına destekler sağlayabiliyor.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:47
Aylık 2500 TL kira desteği! Cumartesi sabahı açıklandı hemen verilecek

Devlet hayat koşulları karşısında dezavantajlı olan kesime olan desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Ülke genelinde ihtiyaç sahibi olan, düşük gelirli olan, alım gücü git gide düşen hane ya da bireylere özel olarak çok fazla kalemde destek ödenmesi sağlanıyor. Bu destekler arasında ay ay düzenli ödenen destekler mevcut iken öte yandan tek seferlik toplu destek ödemeleri de sağlanabiliyor. Devletin yanı sıra sosyal belediyecilik ülküsü ülke genelinde yaygınlaşmaya devam ederken, neredeyse her belediye, kendi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşına destekler sağlayabiliyor.

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BELEDİYEDEN KİRA DESTEĞİ

Seçim senesi olması sebebiyle bir çok belediye artı destek ödemeleri konusunda açıklamalarını sürdürüyor. Dar gelirliye sunulan gıda desteği, çocuk desteği, yaşlı desteği gibi desteklerin yanı sıra kirada oturan dar gelirliye de kira destekleri sağlanıyor. Gün gün belediyeler tarafından alınan kararlar doğrultusunda bir çok destek ödemesi ile alakalı olarak açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilerleyen Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan yeni destekte kirada oturan bireye yeni destek ödeme tutarının 2500 TL olarak belirlendiği açıklanmış bulunuyor. Gölbaşı Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ve dar gelirli olup da kirada oturan hanelere 2500 TL kira desteği sağlanacağı belirtildi. Söz konusu destekten binlerce hanenin faydalanacağı belirtilirken, bu desteğin her ay düzenli olarak hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Söz konusu kira desteklerinin yanı sıra emekliye yönelik de bir çok destek açıklaması yapılmaya devam ediyor.Özellikle de kimi belediyeler kirada oturan ve sadece en düşük emekli maaşı ile hayatını idame ettiren emekliye özel olarak destek sağlayacağını belirtirken, karar verilen ödeme ve tutarı ile alakalı açıklamalar da sosyal medyanhesapları üzerinden j-kamuoyuna sunulmaya devam ediyor

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Aylık 2500 TL kira desteği! Cumartesi sabahı açıklandı hemen verilecek

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