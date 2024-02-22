Aylık geliriyle geçinemeyen hanelere 7500 TL yardım sürprizi! Bu şartı sağlayanlar alabilecek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş bugün yaptığı açıklamalarda dar gelirli hanelere destek verileceği duyulurdu. Eğitim giderlerinin karşılanması için farklı sosyal yardım programlarında yararlanan vatandaşlar araştırmalara başladı. Bakanlık üzerine evde bakım maaşlarına zam uygulanırken yüzde 50’ye yakın oranda zamlı olarak hesaplara aktarılıyor.





Yüz binlerce vatandaşın yararlandığı evde bakım maaşları 5.097 TL olurken gelen artışlarla beraber yüzde 50’ye yakın oranda zamlı olarak vatandaşlara yatırılacak tutarlar 7608 TL evde bakım maaş aktarılır. 2023 senesinde vatandaşlara toplam 116.2 milyar TL evde bakım yardım tutarı ayrılırken hak sahiplerine ödemeler gerçekleşti.





2024 ŞUBAT AYI YARDIMI

7608 TL tutarındaki evde bakım paraları yurt çapında vatandaşların hesaplarıma aktarılırken bakanlığın sosyal yardım araştırmaları hız kesmeden devam etmektedir. Geçtiğimiz aylarda ay ortasında ödemeler gerçekleşirken ileriki günlerde farklı sosyal yardımlar verilerek bakanlığın resmî internet sayfası üzerinden duyuru yapılır.