Aylık taksit kira fiyatlarından bile ucuz! Çok düşük fiyatlara ev sahibi olun

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Mayıs ayı faiz kararını 23 Mayıs Perşembe açıklayacak. Nisan ayı faiz oranı değişmeyerek %50'de kalmasına rağmen, Mayıs ayındaki faiz kararını hala sabırsızlıkla bekleniyor ve bu hesaplama, faiz kararı öncesi mevcut faiz oranını baz alıyor. Bu kapsamda 120 ay vadeye sahip çeşitli konut kredilerine ilişkin hesaplamalar ve aylık ödeme tabloları oluşturulmaktadır.

"Mayıs 2024 konut kredisi hesaplaması"

11 Mayıs itibarıyla konut kredisi faiz oranları kullanılarak hesaplanan 120 ay vadede 400.000 TL kredi kullanan kişinin ödemesi gereken aylık taksitler şöyle:





%3,05 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi kullanırsanız aylık taksitleriniz 12.540,85 TL olacaktır.

%3,15 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi çekerseniz aylık taksitleriniz 12.912,39 TL olacaktır.

%3,34 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi kullanırsanız aylık taksitleriniz 13.624,30 TL olacaktır.

%3,55 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi kullanırsanız aylık taksitleriniz 14.419,25 TL olacaktır.

%3,90 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi kullanırsanız aylık taksitleriniz 15.759,84 TL olacaktır.

%4,23 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi çekerseniz aylık taksitleriniz 17.038,11 TL olacaktır.

%4,29 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi çekerseniz aylık taksitleriniz 17.271,74 TL olacaktır.

%4,35 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi kullanırsanız aylık taksitleriniz 17.505,70 TL olacaktır.

%4,49 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi çekerseniz aylık taksitleriniz 18.052,81 TL olacaktır.

%4,59 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi çekerseniz aylık taksitleriniz 18.444,54 TL olacaktır.

%4,91 faiz oranıyla 400.000 TL konut kredisi kullanırsanız aylık taksitleriniz 19.702,59 TL olacak.

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranı

400.000 TL, aylık taksit sayısı 12.540 TL, vade 120 aydan başlayan konut kredisine yönelik mayıs ayı ortasında yapılan hesaplamalarda konut kredisinde faiz oranları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Faiz oranları kredi tutarına, vadeye ve bankaya göre değişiklik gösterdiğinden güncel faiz oranları her bankanın resmi web sitesindeki konut kredisi sayfasında bulunabilir.