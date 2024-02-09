Aylık taksiti 1000 TL bile değil! Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi

Devlete ait arazilerin satışı 41 ilde başladı ! Devlete ait arsalar 911 TL taksitle Milli Emlak'ta satılıyor. Milli Emlak, ucuz ev ve arsa sahibi olmak isteyenlere fırsat sağlamak amacıyla 2024 satış ilanı ve devlet hazinesine ait taşınmazlar için yeni bir ihale ilanı yayınladı.

Hazineye ait çeşitli arsaların satışına 41 ilde başlandı. Artan konut fiyatlarının ardından pek çok kişi arsa satın almak isterken, Milli Emlak profesyonel etüdü tamamlanmış atıl durumdaki arsaları satışa çıkardı.





Milli Emlak Yeni Bir Satılık Arsa İlanı Yayınladı !

Milli Emlak'ın resmi internet sitesinde Maliye Bakanlığı'nın elinde bulunan taşınmazların yeni satışlarına ilişkin bilgiler yayınlandı 41 ilde çok sayıda taşınmaz satışa çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan devlete ait gayrimenkuller için peşin ödemelerde %20 indirim, taksitli ödemelerde ise 24 ay taksit imkanı sunuluyor.

Bingöl Merkez'deki 437 metrekarelik hazine arsası 21.876 TL olarak açıklandı.

24 ay taksitle ödeme yapanlar ayda sadece 911 TL'ye arsaya sahip olabiliyor. Bu durumda aylık bir gram altın fiyatından daha ucuza arsa yatırımı yapabiliyorlar.





Hazine Arazisi Nereden ve Nasıl Alınır?

Hazine arazisi satış ilanlarına Devlet Emlak'ın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu web sitesine girerek ilçenizde satılık arazi olup olmadığını ve hangi fiyattan satıldığını öğrenebilirsiniz.

Arazi satın almak isteyenler bir ihale sürecine katılarak tekliflerini verebilir ve en yüksek teklifi veren araziyi satın alabilir.