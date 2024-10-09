Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

TCMB tarafından ay ay düzenlenen toplantıda belirlenen politika faizi, kredi kullanacak olan kişinin de yakından takip ettiği bir konu olarak biliniyor. Geçtiğimiz sene başında yüzde 2 ortalamalarda seyreden kredi faiz oranları, politika faizlerinde 7 ay boyunca arka arkaya yaşanan artış akabinde yükselmiş bulunuyor. Öyle ki geçtiğimiz aylarda yüzde 6’ya kadar dayanan kredi faizleri konusunda, son günlerde Politika faizinin stabil açıklanması ile birlikte düşüş süreci de başlamış bulunuyor. Acil ihtiyacı olan vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler ve banka banka kredi hesaplaması sizlerle... İşte detaylar...

Hayat pahalılığı vatandaşın maaşıyla sadece temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Ancak aniden çıkan ödemeler vatandaşı kredilere yöneltiyor. Bu kapsamda en düşük faizli kredi kullanmak adına vatandaş banka banka dolaşabiliyor. Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarının ardından düşüş gösteren faiz oranları, vatandaşa sevindirici haber olarak geri dönerken, 75.000 TL kredi kullanacak olan vatandaş kredi faiz oranlarını ve aylık ödeme taksitlerini merak ediyor. İşte banka banka kredi faizleri ve geri ödeme tutarları

KREDİ FAİZ ORANLARI

75.000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaş, kredi faizlerini ve geri ödeme tutarlarını araştırırken, bankalarda faiz oranlarının 4,5’tan düşüşe geçtiği biliniyor.

QNB Finansbank

• Faiz Oranı: %4,19

• Aylık Taksit: 8.676,56 TL

• Toplam Ödeme: 104.549,97 TL

Garanti BBVA

• Faiz Oranı: %4,17

• Aylık Taksit: 8.664,01 TL

• Toplam Ödeme: 104.399,37 TL

TEB

• Faiz Oranı: %4,11

• Aylık Taksit: 8.626,38 TL

• Toplam Ödeme: 103.947,81 TL

Vakıf Katılım

• Faiz Oranı: %4,29

• Aylık Taksit: 8.739,49 TL

• Toplam Ödeme: 105.248,88 TL

Akbank (3 Ay Ertelemeli Kredi)

• Faiz Oranı: %4,33

• Aylık Taksit: 8.764,72 TL

• Toplam Ödeme: 105.607,89 TL

İş Bankası

• Faiz Oranı: %4,35

• Aylık Taksit: 8.777,35 TL

• Toplam Ödeme: 105.759,45 TL

Enpara

• Faiz Oranı: %4,64

• Aylık Taksit: 8.961,48 TL

• Toplam Ödeme: 107.537,76 TL

Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %4,54

• Aylık Taksit: 8.897,78 TL

• Toplam Ödeme: 107.148,36 TL

Yukarıda en düşük faiz oranları belirtilirken, TEB, %4,11'lik faiz oranı ile en güçlü tekliflerden birini sunarak 75 bin liranın geri ödemesini en düşük seviyeye çekiyor.



