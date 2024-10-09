DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,57 0,23%
ALTIN
2.882,49 0,07%
BITCOIN
2.130.911,03 0,14%

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Acil ihtiyacı olan vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler ve banka banka kredi hesaplaması sizlerle... İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:43
Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

TCMB tarafından ay ay düzenlenen toplantıda belirlenen politika faizi, kredi kullanacak olan kişinin de yakından takip ettiği bir konu olarak biliniyor. Geçtiğimiz sene başında yüzde 2 ortalamalarda seyreden kredi faiz oranları, politika faizlerinde 7 ay boyunca arka arkaya yaşanan artış akabinde yükselmiş bulunuyor. Öyle ki geçtiğimiz aylarda yüzde 6’ya kadar dayanan kredi faizleri konusunda, son günlerde Politika faizinin stabil açıklanması ile birlikte düşüş süreci de başlamış bulunuyor. Acil ihtiyacı olan vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler ve banka banka kredi hesaplaması sizlerle... İşte detaylar...  

Hayat pahalılığı vatandaşın maaşıyla sadece temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Ancak aniden çıkan ödemeler vatandaşı kredilere yöneltiyor. Bu kapsamda en düşük faizli kredi kullanmak adına vatandaş banka banka dolaşabiliyor. Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarının ardından düşüş gösteren faiz oranları, vatandaşa sevindirici haber olarak geri dönerken, 75.000 TL kredi kullanacak olan vatandaş kredi faiz oranlarını ve aylık ödeme taksitlerini merak ediyor. İşte banka banka kredi faizleri ve geri ödeme tutarları 

KREDİ FAİZ ORANLARI 

75.000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaş, kredi faizlerini ve geri ödeme tutarlarını araştırırken, bankalarda faiz oranlarının 4,5’tan düşüşe geçtiği biliniyor.  

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

QNB Finansbank 

Faiz Oranı: %4,19 

Aylık Taksit: 8.676,56 TL 

Toplam Ödeme: 104.549,97 TL 

Garanti BBVA 

Faiz Oranı: %4,17 

Aylık Taksit: 8.664,01 TL 

Toplam Ödeme: 104.399,37 TL 

TEB 

Faiz Oranı: %4,11 

Aylık Taksit: 8.626,38 TL 

Toplam Ödeme: 103.947,81 TL 

Vakıf Katılım 

Faiz Oranı: %4,29 

Aylık Taksit: 8.739,49 TL 

Toplam Ödeme: 105.248,88 TL 

Akbank (3 Ay Ertelemeli Kredi) 

Faiz Oranı: %4,33 

Aylık Taksit: 8.764,72 TL 

Toplam Ödeme: 105.607,89 TL 

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

İş Bankası 

Faiz Oranı: %4,35 

Aylık Taksit: 8.777,35 TL 

Toplam Ödeme: 105.759,45 TL 

Enpara 

Faiz Oranı: %4,64 

Aylık Taksit: 8.961,48 TL 

Toplam Ödeme: 107.537,76 TL 

Ziraat Bankası 

Faiz Oranı: %4,54 

Aylık Taksit: 8.897,78 TL 

Toplam Ödeme: 107.148,36 TL 

Yukarıda en düşük faiz oranları belirtilirken, TEB, %4,11'lik faiz oranı ile en güçlü tekliflerden birini sunarak 75 bin liranın geri ödemesini en düşük seviyeye çekiyor.   


İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek
2
Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme
3
Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...
4
Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak
5
Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek
6
Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek
7
Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor