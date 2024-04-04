Bakan açıkladı: EYT'yi kıl payı kaçıranları kahredecek gelişme

Geçtiğimiz sene Ocak ayında başlayan EYT çalışmaları Şubat ayında korkunç Kahramanmaraş depremi sonrasında Mart ayına sarkmıştı. Mart ayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi yapılmış ancak 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olan birey kapsam dışı kalmıştı. Emekliliği Kıl payı ile kaçıran ve 2008 yılları arasında sigorta girişi olan bireyin karşısına kademeli emeklilik Fikri yeniden çıktı. Peki kademeli emeklilik yasası onaylanacak mı? Kademeli emeklilik nedir ve ne zaman çıkacak? işte detaylar

Emeklilik hakkından faydalanamayan emekli, kademeli emeklilik ile alakalı araştırmalarına başlamış bulunuyor. Emeklilik yaşının ve prim miktarını kademeli olarak doldurulmasını öngören kademeli emeklilik sistemi sayesinde EYT kapsamında faydalanamayan birey belirli şartları taşıması durumunda emekliliğe hak kazanabiliyor.





Özellikle de EYT onayı sonrasında sosyal medya ve basın organlarında kademeli emeklilik ile alakalı çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Ortaya atılan bu iddialar milyonlarca emeklilik bekleyen bireyi heyecanlandırırken, kademeli emeklilik çıkacak mı sorusunu da tekrardan gündeme çıkarmış bulunuyor.

HAYALLERİ SUYA DÜŞÜRECEK AÇIKLAMA

Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama kapsamında ortaya atılan iddialar yalanlandı. Bakan Işıkhan staj sigortası ve kademeli emeklilik ile alakalı herhangi bir mevcut çalışmanın yapılmadığını belirtti. Yapılan bu açıklama ile birlikte kademeli emeklilik umutları Suya Düşmüş olsa da taleplerin devam edeceği aşikar ortada. EYT mağduru olan yüzbinlerce bireyin kademeli emekliliği bir çözüm olarak görmesine istinaden hükümet tarafından da yeni çalışmaların İlerleyen dönemlerde başlayacağı tahmin ediliyor.





KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Bilindiği üzere EYT'den faydalanamayan bireye emeklilik imkanı sunan kademeli emeklilik, çalışma hayatını uzamasına katkıda bulunuyor. Emeklilik prim ve gün lerinin ödemeli olarak tamamlanmasını sağlayan kademeli emeklilik kalifiye iş gücünün korunmasına da destek sağlıyor. Ancak kademeli emeklilikte emeklilik maaşları düşük olarak seyredebiliyor. Finansal kaynak ihtiyacını arttırılmasa mahal veren kademeli emeklilik ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.