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Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve toplum tarafından dezavantajlı vatandaşa yönelik destekler sağlanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:54
Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve toplum tarafından dezavantajlı vatandaşa yönelik destekler sağlanmaya devam ediyor. Yaşlı, genç, çalışan, kiracı, kadın demeden çok fazla kalemde destek ödemeleri mevcut iken gün gün Bakan Göktaş tarafından destek ödemelerinin tarih ve tutarları ile alakalı bilgilendirme sunulmaya devam ediyor. Toplumda eşitliğin sağlanması amacıyla sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmezken, alım gücüne destek sağlayan bu ödemeler tek seferlik ya da düzenli olarak sağlanıyor. Her destek için belirlenen şartların sağlanması gerekiyor. Genel olarak şartlar haneye giren maaş ve sosyal güvenlik şartları olarak biliniyor. Ve hak sahiplerine düzenli olarak sağlanan bir çok ödeme ile alakalı bilgilendirme de Bakan Göktaş tarafından paylaşılıyor.  

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI MÜJDESİ 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verilen müjde ile birlikte, bir destek kaleminin Kasım taksitinin hesaplara aktarıldığı ifade edilirken, söz konusu destek yaşlıları ilgilendiriyor. Yaşlı ve engelli bireylere yönelik önemli bir müjde veren Bakan Göktaş, Kasım ayına ilişkin toplam 5.6 milyar liralık sosyal destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını ifade etti.  

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

Bakan Göktaş, bu ödemelerin ayrıntılarına da değinerek, yaşlı aylığı için 3.1 milyar lira, engelli aylığı içinse 2.5 milyar liranın hak sahiplerine pay edildiğini sözlerine ekledi.  

SOSYAL DESTEKLERE ZAM HGELİYOR 

Hükümetin, engelli ve yaşlı vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla önemli adımlar attığı bilinirken, Ocak ayı itibari ile destek ödemelerinin memur maaş zammı katsayısınca attıracağı biliniyor. Uzmanlar tarafından açıklamalar ve hesaplamalar yapılmaya devam etse de zam oranı 3 Ocak TÜİK verisi açıklaması akabinde netleşecek.  

Destekler ile alakalı detaylı bilgilendirme sunan Bakan Göktaş; “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanındayız. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz programlarla, yaşlılarımız ve engellilerimiz için daha kapsayıcı bir sosyal yardımlaşma ortamı yaratmayı hedefliyoruz." Dedi. Destekler ile alakalı olarak açıklamalarına devam eden Göktaş, dar gelirli ve bakıma muhtaç vatandaşlara sağlanan desteklerin sadece maddi boyutta kalmayacağı sosyal hizmetler ve eğitim alanında da hizmet erileceği belirtildi.  

ENGELLİ ve YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR? 

Engel oranı %40-69 olanlar için 2797,81 lira, %70 ve üzeri olanlar için ise 4196,70 lira.   

2024 yılı itibarıyla yaşlılık aylığı 2.549,85 TL olarak ödenmektedir. 

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