Bakan Bayraktar acil koduyla açıkladı: 25 metreküp bedava doğalgaz o kesim için bedava olacak. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yeni enerji kaynakları arayışına devam ederken, gerek Karadeniz gerekse de Akdeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervlerinin arttırılması konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz sene seçimler öncesinde Erdoğan tarafından verilen müjdede Mayıs ayında bedava doğalgaz uygulamasının yanı sıra 1 sene boyunca her kullanıcıya 25 Metreküp doğalgaz indirimi sağlanmıştı.

BEDAVA DOĞALGAZ BİTTİ Mİ?

1 sene süren program yarın itibari ile sonlanacağı bilinirken, doğalgaz faturalarına Mayıs ayında artı 150- 200 TL civarında bir artış söz konusu olacak. Kullanıcılar bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda açıklamaları yakından takip edip müjdeli haber beklerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından bedava doğalgaz uygulaması ile alakalı olarak son dakika açıklama yapıldı. Bakan Bayraktar her kesim için geçerli olmasa da bedava doğalgaz kullanımının belli bir kesim için devam edeceğini vurguladı.





Bayraktar'ın açıklamalarına göre mayıs ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında zam yapılmayacağı da belirtildi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN DOĞALGAZ ZAMMI AÇIKLAMASI

Bakan, desteğin sosyal açıdan ihtiyaç duyan kesimlere devam edeceğini vurguladı. Bütün kesimlere destek sağlanamayacağını belirten Bayraktar, petrol fiyatlarının 90 dolara dayandığını ve bunu yok sayamayacaklarını açıklarken, bu durumu en iyi şekilde vatandaşa sunma yolunun artı zam yapılmaması olacağını belirtti. Artan petrol fiyatlarına inat, Mayıs ta doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacak.

Sonuç olarak mayıs ayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarında zam olmayacak. Doğalgaz indirimi ise belirli bir süre daha ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devam edecek.