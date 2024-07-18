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Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın net rezervlerinin 4,5 yılın zirvesinde olduğunu duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinin son 4,5 yılın zirvesine ulaştığını açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 19:22
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın net rezervlerinin 4,5 yılın zirvesinde olduğunu duyurdu

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE TARİHİ ZİRVE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinin son 4,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Bakan Şimşek, paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklama ile bu önemli artışı kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Temmuz haftasında brüt döviz rezervlerini 4 milyar 898 milyon dolar artırarak 89 milyar 731 milyon dolara çıkardı. Bu artış, bir önceki hafta olan 28 Haziran'da brüt döviz rezervlerinin 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde olduğu düşünüldüğünde önemli bir yükselişi işaret ediyor.

ALTIN REZERVLERİNDE DE ARTIŞ GÖZLENDİ

Aynı dönemde, Merkez Bankası'nın altın rezervleri de 640 milyon dolar artış gösterdi. 28 Haziran'da 58 milyar 77 milyon dolar olan altın rezervleri, 5 Temmuz itibarıyla 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi. Bu artış, Merkez Bankası'nın toplam rezervlerine önemli bir katkı sağladı.

Bu gelişmeler ışığında, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 142 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 448 milyon dolara çıktı. Bu artış, rezervlerin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu olumlu gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle değerlendirdi: "Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, son 4,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu başarı, ekonomimizdeki istikrarın ve güvenin bir göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bakan Şimşek'in açıklamaları, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki bu artışın, Türkiye ekonomisinin istikrarı ve güveninin bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Rezervlerin artması, ülkenin dış borç ödeme kapasitesini artırırken, ekonomik dalgalanmalara karşı da bir güvence sağlıyor.

Uzmanlar, Merkez Bankası rezervlerindeki bu artışın, ülkenin uluslararası piyasalardaki itibarını olumlu yönde etkileyeceğini ve ekonomik büyüme için sağlam bir temel oluşturacağını belirtiyor. Rezerv artışının devam etmesi, Türkiye ekonomisinin gelecekteki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale gelmesine katkıda bulunacak.

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