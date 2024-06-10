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Bakan Şimşek’ten ekonomi değerlendirmesi! Dış finansman girişlerinde olumlu seyir artışta

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığı ve dış finansman girişleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 17:50
Bakan Şimşek’ten ekonomi değerlendirmesi! Dış finansman girişlerinde olumlu seyir artışta

Dış Ticaret Açığı ve Dış Finansman Girişleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açığın nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı bir yükseliş gösterdiğini belirtti. Ancak dış finansman girişlerindeki olumlu seyrin devam ettiğini vurguladı.

Portföy Yatırımlarında Net Giriş Artışı

Bakan Şimşek, geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış yaşanırken, bu yılın aynı döneminde 5,8 milyar dolar net giriş olduğunu ifade etti.

Dış Borç Çevirme Oranları Yükseldi

Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranlarının aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90’dan yüzde 158’e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72’den yüzde 116’ya yükseldiğini belirtti.

Uluslararası Doğrudan Yatırımlarda Artış Beklentisi

Bakan Şimşek, program kapsamında attıkları adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış beklediklerini dile getirdi. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngördüklerini ifade etti.

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