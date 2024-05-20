Bakan Şimşek'ten kiracıları yıkan haber! Temmuz'dan itibaren büyük kira zammı geliyor

Son zamanlarda artan konut fiyatları, konut kredisi faizlerinde artış ve kiralarda ucu bucağı görülmeyen yükseliş, barınma ihtiyacını zorlaştırmaya devam ediyor. Ancak hükümet tarafından alınan bir dizi önlem sayesinde 2 senedir kiralarda maksimum yüzde 25 artış yapılmaktaydı. Sabah sabah Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 senedir süregelen bu uygulamanın sona ereceği belirtildi. Fahiş fiyat artışlarına karşılık bir önlem olarak devam eden yüzde 25 zam sınırı ile alakalı olarak yaoılan değerlendirmede devam etmemesi gerekliliği savundu. Kiracıları üzeceğe benzeyen bu kararın kesinleşip kesinleşmeyeceği de merak konusu.

Şimşek, piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğini savunarak kira artışlarına %25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmediğini ifade etti. Ancak bu sayede piyasa fiyatlarına göre yükseliş ile birlikte arz talep dengesinin sağlanacağını sözlerine ekledi.





KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Şimşek'in açıklamaları sonrasında kiracı ve ev sahipleri Temmuz ayında yüzde 25 kira artış sınırının devam edip etmeyeceği konusunda araştırmalarına başladı. Peki, Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak? Şimşek’in açıklamalarına göre, Temmuz ayı %25 kira artış sınırı devam edecek. Ancak uygulamnın sona erdiği tarih itibari ile zamları TÜFE belirleyecek.

Ülkede döviz ve dış borç açığının tavaş yavaş kapandığını ifade eden Şimşek, kira artışlarının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına göre şekilleneceğini belirtti.





Büyüme, istihdam ve üretim politikalarıyla Türkiye’nin döviz ve dış açığı azaldığını belirten bakan, ülkeye kaynak girişinin de kat be kat artmaya başladığını belirtti. Bakanlığın uygulamaya soktuğu politikanın işe yaradığını söyleyen Şimşek, TL'nin değer kazanmaya başladığını belirtti.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 10

Sıkı para politika uygulamalarının da işe yaradığını belirten Bakan 2025 senesi için yüzde 10 enflasyon açıklamasını yaptı. EN geç 2 sene içerisinde enflasyonun bu rakamlara ulaşabileceğini belirtti.