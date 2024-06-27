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Bakan Şimşek'ten kripto varlık açıklaması! "Kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenleme kabul edildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenlemenin TBMM'de kabul edildiğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:16
Bakan Şimşek'ten kripto varlık açıklaması! "Kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenleme kabul edildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edildiğini duyurdu. Şimşek, bu düzenlemenin dünya örneklerine benzer şekilde yapıldığını ve ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlemelerin bu yasa ile hayata geçirildiğini belirtti.

KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER

Şimşek, sosyal medya paylaşımında, "Programımızın reform adımlarından biri olan kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenleme Yüce Meclisimizde kabul edildi. Dünya örneklerine benzer bu yasa ile ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlemeler yapıldı," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kripto varlıkların yasal çerçeveye oturtulması ve sektördeki belirsizliklerin giderilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

YENİ YASA NELER GETİRİYOR?

Kripto varlıklara yönelik yeni yasal düzenleme, sektörde faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar için önemli değişiklikler içeriyor. Bu yasa ile birlikte kripto varlıkların tanımlanması, alım-satım işlemleri ve vergilendirme gibi konularda netlik sağlanacak. Ayrıca, kripto varlıklarla ilgili yapılacak işlemlerin güvenliği ve denetimi de yasal düzenleme kapsamında ele alınacak.

bakan şimşek

Bakan Şimşek'in belirttiği gibi, Türkiye'de yapılan bu düzenlemeler, dünya genelinde uygulanan örneklere benzer şekilde oluşturuldu. Bu da, Türkiye'nin kripto varlıklar konusunda uluslararası standartlara uygun hareket ettiğini gösteriyor. Dünya genelinde birçok ülke, kripto varlıkların yasal çerçevede düzenlenmesi ve denetim altına alınması için benzer adımlar atmış durumda. Türkiye de bu yasayla birlikte, kripto varlıklar konusunda daha güvenli ve düzenli bir piyasa oluşturmayı hedefliyor.

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