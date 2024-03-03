Bakanlık kesenin ağzını açtı! O şartı sağlayanlara düşük faizle 750 bin TL kredi!

İşletme sahiplerine müjde! Uygun faiz oranlarıyla 750.000 TL kredi kullandırılıyor.

Milyonlarca esnafı yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Haberde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa yönelik kredi destek miktarının 750 bin liraya yükseldiğini ve bugün başvuru sürecinin başladığını söyledi. Bakan Bolat, açıklamasında ayrıca Türkiye'nin 2023 yılına ait milli gelirinin açıklanacağını belirterek, "2002 yılı sonunda Türkiye'nin milli geliri 238 milyar dolar Yarın milli gelir 1 trilyon doları aşacak. Üçüncü çeyreğin sonunda milli gelir 1.7 trilyon dolar, kişi başına düşen geliriniz ise neredeyse 13 bin dolar olacak.seviyesindeydi. Eylül ayı sonunda açıklanmış olan 12 aylık milli gelir 12 bin 670 dolardı, yani işler yolunda giderse 13 bin doların üzerine çıkacak. Orta vadeli planın sonunda bu rakamlar 14.000 ila 15.000 dolar aralığında olacak" diye konuştu.

"2020 yılında, yüzyılda bir görülen ve nüfusumuzun 100.000'inin ölümüne yol açan bir salgın krizi yaşadık. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi olmayan rakamlarına göre 20 milyon insan öldü. Küresel ekonomi geçtiğimiz yıl keskin bir düşüş yaşadı. Biz adalarda yaşamıyoruz. Dünyada ne olursa olsun bizi etkiler" şeklinde konuşan Bakan Bolat, geçmiş olaylara da değindi. Bolat, açıklamasında "17-25 Aralık tarihleri ​​arasında suça teşebbüs vardı. Polis ve yargının darbesi. Ancak aziz ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bu girişimleri başarıyla püskürtmüştür. Cumhur İttifakı, dayanışma gösterdi. AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ile diğer siyasi partilerle birlik vardı" ifadelerini kullandı.

"750.000TL kredi için başvurular başladı"





Esnaflara yönelik kredi desteğinin 750 bin liraya yükseltildiğini söyleyen Bakan Ömer Bolat, konuşmasına şöyle devam etti:

"Esnaf başına düşen limit daha önce 500 bin lira iken, birkaç ay öncesinde 650 bin liraya çıkarıldı, bugün ise 750 bin liraya çıkarıldı.TESKOMB aracılığıyla esnafa yönelik finansman destek kredisi 5 yıl vadeli 300 milyon lira, piyasa fiyatının çok altında 0,50 dolar fiyatla yarın sabahtan itibaren kullandırılacak. Herkese hayırlısı olsun."

Ticari kredi başvurusunda aranan şartlar şu şekildedir:

Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara özel, uzun vadeli, uygun ödeme koşulları ve aynı zamanda cazip faiz oranlarıyla işletme kredisi sağlanmaktadır. Aynı zamanda Ticaret ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından da garanti edilmektedir. Maksimum 60 ay vade (1, 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri mevcuttur) Başvurular Halkbank üzerinden yapılmaktadır.

Kredi geri ödemesi ne kadar?

Yıllık faiz oranı yaklaşık %25 olan kredinin hesaplama ve geri ödeme tutarı şu şekilde:

Kredi tutarı: 750.000,00 Türk Lirası

Faiz oranı: %1,6

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 21.160,09 Türk Lirası

Toplam geri ödeme: 1.269.605,68 Türk Lirası

Aylık gider oranı: %1,9200

Yıllık gider oranı: %25,6356

"Diğer krediler"

Bu krediye ek olarak işletmelere yönelik başka kredi türleri de vardır:

Usta Girişimci Kredisi;

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde, kredi başvurusu tarihinde en az bir yıllık yüksek lisans belgesine sahip olan ve iş kurduğunu belgeleyen esnaflar ve sanatkar girişimcilere %100 indirim oranı uygulanacaktır. Son bir yıldır yüksek lisansla ilgili bir meslekte kendi adı altında iş yapıyor olmak gerekmektedir.

Aynı iş için başka kurum veya kuruluştan hibe alan ve son bir yıl içinde işini veya vergi yükümlülüğünü sona erdiren kişiler bu yardımdan yararlanamaz.

Yatırım Destek Kredileri;

Esnaf ve esnaflarımıza iş istasyonu ve araç satın alma ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla HalkBank tarafından kredi kooperatifleri garantisi ve 1.500.000 TL'ye kadar esnaf ve sanatkarlar garantisi ile gerçekleştirilmektedir.

120 aya varan vade (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleri mevcuttur)

Ticari operasyonlarda kullanılan yeni araçlar için 84 aya varan vade (aylık ve üç aylık ödeme seçenekleri mevcuttur) Azami limit 1.500.000.-TL'dir.

Genç Girişimci Kredisi;

KOSGEB'in sağladığı hibe ve faizsiz kredilerden yararlananlar hariç; KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitim kursunu tamamlayan ve başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış genç girişimci, tüccar ve sanatkarlara, başvuruya hazır olmaları halinde 300.000 TL'ye kadar %100 faiz uygulanabilecektir. Proje KOSGEB tarafından onaylanmıştır.

Geçmiş yıllarda Maliye Bakanlığı ve Hazine'den faiz desteği almış olanlar bu krediden yararlanamayacak.