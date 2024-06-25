Bakanlık o duruma da el attı! 1500 TL sosyal yardım sağlanıyor

,Toplum nezdinde dezavantajlı kesime hükümet tarafından sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Hükümet tarafından bir çok destek ödemesi belirlenen ihtiyaca göre yapılıyor. Yaş, cinsiyet, gelir gibi faktörlerin yanı sıra sosyal güvence durumu da bu destekler için önem arz ediyor. Ay ay düzenli ödemeler yapılmakta iken tek seferlik destek programları da Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli kabul edilen birey yada hanelere sağlanıyor. Devlet tarafından ailenin önemi ayrı. Toplum yapı taşı olarak bilinen aile kavramına verilen önemin ispatı da sağlanan bu destekler olarak biliniyor.

Ay ay hak sahibi dar gelirlinin hesabına yatırılacak olan destek ödemesi ile alakalı olarak açıklama Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılırken, gün gün de yeni destekler ve çok bilinmeyen desteklerle alakalı bilgilendirme de sunuluyor.





Bir süredir devam eden destek kapsamında hak sahibi olan bireye 1500 TL destek ödemesi sağlanıyor. Ailelerin ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli yardım programları yürüten hükümet Yaşlı ve engelli aylığı, kronik hastalık yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ay ay hesaplara aktarıyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak olan güncelleme il birlikte bu desteklerin tutarlarında artış bekleniyor.

Terör mağduru ailelere yönelik "Terör Zararı Yardımları" da oldukça dikkat çekiyor. Gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması ve zarar gören ailenin tekrardan hayata kazandırılması adına başlatılan bu programda başvurular Aile Bakanlığına yapılıyor.

Yaşanılan bölgede mevcut terör olaylarından zarar gören hanelere sağlana destekten, terör sebebiyle göç eden kişiler de faydalanıyor. 18 yaş üzeri her birey bu destek için en yakın SYDV’ye giderek başvuruyu tamamlayabiliyor.

Yapılan başvurular heyet tarafından değerlendirilirken, kabulm edilmesi durumunda 1500 TL terör yardımı ödemesi sağlanmaya başlıyor.