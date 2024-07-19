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Bakanlıktan muhteşem haber! Çocuklara milyonluk destek için hemen IBAN'a bakın

ükümet tarafından çocuklara verilen önem, sağlanan destekler ispatlanırken, çocukların aileleriyle birlikte yaşaması ve okul hayatlarına destek sağlanması amacıyla bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler arasında yer alan SED desteğinden ülke genelinde milyonlarca birey faydalanıyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 15:21
Bakanlıktan muhteşem haber! Çocuklara milyonluk destek için hemen IBAN'a bakın

Dar gelirli bireylere yönelik destekler tam sürat devam ediyor. Aile Bakanlığı aracılığı ile devlet tarafından sağlanan imkanlar arasında yer alan bir çok kalemde destek bulunuyor. Yaşlısı genci, engellisi, kadını, erkeği farketmeksizin bir çok destek düzenli ya da tek seferlik olarak hesaplara aktarılıyor. Hükümet tarafından çocuklara verilen önem, sağlanan destekler ispatlanırken, çocukların aileleriyle birlikte yaşaması ve okul hayatlarına destek sağlanması amacıyla bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler arasında yer alan SED desteğinden ülke genelinde milyonlarca birey faydalanıyor. 

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SED desteği düzenli maaş olarak ödenen destekler arasında yer alıyor. Bu kapsamda her ay düzenli olarak hanede bulunan 2 çocuğa kadar destek ödemeleri tamamlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından her ay hesaplara aktarılacak tutar ile alakalı açıklama yapılıyor. Sabah saatlerinde Göktaş tarafından yapılan açıklamada SED desteğinin Temmuz taksitlerinin hesaplara aktarıldığı belirtildi.

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TEMMUZ SED DESTEĞİ ZAMLI MI YATIRILDI

Temmuz ayı başında yaşanan gelişmelerde memur maaş zammı oranında zam alacağı bilinen SED desteğinin Temmuz ayında zamlı ödenip ödenmeyeceği konusu araştırılıyor. SED desteğine yüzde 20 oranında zam yapılırken, zaml ödemelerin Ağustos ayında hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. 

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SED DESTEĞİ İMKANLARI GENİŞLETİLİYOR

SED desteği her ay düzenli olarak ödenen destekler arasında yer aldığı bilinirken maddi imkanın yanı sıra manevi olarak da destek sağlandığı biliniyor. Çocuklara uzman psikologlar tarafından ücretsiz psikososyal destek hizmeti sağlanırken, sosyalleşmeleri ve gelişimleri için sportif, kültürel ve akademik faaliyetler de düzenleniyor. 

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