Banka hesabında 400 bin TL'si olan Renault markalı bu otomobili kaptı! Bir daha bu fiyata düşmeyecek

Zamların gölgesinde sıfır araç almak isteyenler için müjdeli bir haber geldi. Renault, birikmiş 400 bin liraya sahip olanları sevindirecek bir kampanya başlattı. Nakit olarak 401 bin lira ellerinde bulunanlar, sadece 401 bin TL peşinat ödeyerek Renault'un sıfır araçlarına sahip olabilecekler.

Sıfır araç almak günümüzde giderek zorlaşıyor ve pek çok vatandaş güvenilir bir seçenek bulma konusunda zorluk yaşarken, Renault'un sunduğu kampanya bütçe sıkıntısı çeken müşterilere özel fırsatlar sunuyor. Özellikle hafif ticari araç segmentinde cazip teklifler sunan Renault, ekonomik ve pratik araçlarıyla dikkat çekiyor.





Markanın en uygun teklifi, şu anda 751.900 TL fiyatla satılan Renault Express Van modeli için geçerli. Bu kampanyada müşteriler, sadece 401.900 TL peşinat ödeyerek araçlarını sahiplenebiliyorlar. Geri kalan tutar ise taşıt kredisi ile ödeniyor ve taksitler 3 yıl boyunca ödeniyor. Bu avantajlı ödeme koşullarıyla Renault, bütçesi kısıtlı olan müşterilere araç sahibi olma imkanı sunuyor.

Renault'un ekonomik ve yakıt tasarrufu sağlayan hafif ticari araçlarıyla birleşen bu kampanya, sıfır araç hayali kuranları daha uygun ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle buluşturuyor. Siz de birikmiş 400 bin liranız varsa, bu kampanya ile hayalinizdeki sıfır Renault aracını sahip olma şansını kaçırmayın!