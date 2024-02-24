Banka hesabında parası olanlar dikkat! ATM'lerden para artık böyle çekilecek: Yeni dönem başladı

ATM'den para çekerken artık bu sınırlar uygulanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATM PARA ÇEKME DÜZENLEMELERİ

Vatandaşlar para çekme ve yatırma işlemlerini kolaylıkla ATM üzerinden yapabiliyor. Ancak artık ATM para çekme limitleri değiştirildi. Nakit çekim işlemleri 5 bin TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Bazı bankalar limitlerini 10 bin TL'ye yükseltirken bazı bankaların ATM üstünden para çekme limitleri 15 bin TL oldu.





Kararla beraber banka müşterileri artık ATM üstünden para çekme işlemlerini 10 bin TL limitle yapabilecek. Bankaların kredili ürün işlemlerinde daha fazla ilgilenebilmesi için bu kararı aldığı bildirildi. Aynı zamanda QR kod ile para çekme işlemlerine de aynı limitler uygulanacak.