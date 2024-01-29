Banka yüzde 48- 56 zam oranı açıklandı! Şubat'ta ödenecek

Asgari ücret zammı, memur, emekli, belediye zamları derken özel sektör zamları da merakla araştırılıyor. 2024 yılı zam açıklamaları ile devam ediyor. Özellikle de çok persnel çalıştıran özel şirketlerin uygulayacağı zam oranları çncülük etmesi adına merakla araştırılıyor. Asgari ücrete 2024 yılı içerisinde tek zam yapılacağı planları mevcut. Bununla birlikte özel sektör zamları için de senede tek zam talepleri mevcut iken, işverenler tek zam konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kimi işveren Ocak ayında yüksek oranda zam yaparak senelik zam olarak belirlerken, bir kesim de Temmuz ayında ikinci zam yapacağını açıklamış bulunuyor. Banka personelleri için de zam oranları yavaş yavaş açıklanmaya başlıyor. QNB Finansbank personeli için zam oranı bugün düzenlenen toplantı ile açıklandı.





Özellikle de son dönemlerde personeline verdiği zam oranı ile dikkat çeken QNB Finansbank 2024 yılı zam oranı ortaya çıktı. Qnb Finansbank 2024 yılında çalışanlarına %50 zam onayı verdi. Asgari, ücret memur ve emekli maaşı oranının taban olarak kabul edildiği 2024 yılı zamları açıklanmaya devam ederken, ortalama olarak zam artış oranının %50 olduğu belirlenirken görev bazlı olarak %48 ile %56 arasında değişkenlik göstereceği açıklandı.

ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ SAĞLANACAK

6 aylık enflasyon gelişmelerinin yakından takip edileceği ve sonrasında yeni zam oranının artacağı yetkililer tarafından belirtildi. Toplam 436 şubesi ile Türkiye genelinde hizmet veren qnb Finansbank 11.775 çalışanı bulunmakta