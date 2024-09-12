Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Ülkemizde elektrik ve doğalgaz kullanıcılarına yönelik destekleme programları uzun süredir devam etmekteydi. Öyle ki kullanılan elektrik ve doğalgazın yüzde 60ının devlet tarafından karşılandığı program ile alakalı son dakika yapılacak olan düzenlemeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklandı. Bayraktar açıklamasında Türkiye’deki elektrik ve doğalgaz faturalarındaki mevcut destekleme sisteminin büyük bir değişime gireceğini belirtti. SÖz konusu değişimde farklı tüketim gruplarına göre düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi.

Dar gelirli ve dar gelirli olmayan kesimlere aynı tarifenin sunulmayacağını belirte bakan, Bayraktar, yapılan güncellemeyle beraber, dar gelirli olmayan vatandaşların enerji kullanım ücretlerinin artacağını sözlerine ekledi. Bu değişiklik, haneler arasında gelir gruplarına dayalı olarak bir ayırım sağlayacak ve bu sayede kamu desteklerinin dar gelirliye sağlanmasının da önü açılacak.

1000 TL’LİK FATURADA 600 TL’LİK DEVLET DESTEĞİ

Ayrışım yapılmadan önceki mevcut düzenlemede her hane için 1000 TL’lik faturanın 600 TL’sinin devlet tarafından karşılanacağını ifade eden Bayraktar, bu desteğin kaldırılması ile birlikte faturalarda yüzde 60 artış yapılacak kesimden de bahsetti. Yani yeni düzenleme ile, daha yüksek gelir seviyesine sahip olan hanelerin, gerçek enerji maliyetlerini artık ödemeye başlayacağı biliniyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM VAR MI?

Yaz mevsimi akabinde sonbahar ve kış aylarında ısınma durumundan mütevellit enerji kullanımının artacağı biliniyor. Önümüzdeki aylarda elektrik ve doğalgaza yeni zamların kapıda olduğu da ifade ediliyor.

Temmuz ayında yapılan yüzde 38’lik zam kararı, özellikle dar gelirli vatandaşların cebini yorarken, Bakan Bayraktar, düzenlemenin henüz kesinleşmediğini, ancak dolaylı bir artışın söz konusu olacağını da açıklamalarına eklemiş bulunuyor.

ENERJİ TASARRUFUNA TEŞVİK

Enerjilerimiz konusunda tasarruf imkanının sağlanacağı amacı ile alınan bu karar ile birlikte gerekli kullanımına itileceği ve enerji israfının azaltılacağı ifade ediliyor.