Bankacılıkta yeni dönem: İş Bankası’ndan çalışanlara özel promosyon paketi: 28.000 TL'ye ulaşıyor

Son zamanlarda, bankalar arasındaki rekabet, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak için yeni stratejiler geliştirmeye yönlendirmekte. Bu kapsamda rekabete söz konusu olacak en büyük ödeme promosyon ödemeleri olarak bilinirken, söz konusu karşılıksız promosyon destekleri hem emekliye hem de kimi çalışana sağlanmakta. Emekli, gerek kamu bankası gerekse de özel bankalara maaşını taşıması ve 3 yıllık taahhüt imzalaması adına bu ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda en fazla ödemeyi sağlayan banka tercih edilmeye de devam ediyor. Promosyonlar konusunda yaşanan gelişmeler çalışanları da yakından ilgilendiriyor. Çalışan promosyonları kurum ya da şirket ile bankalar arasındaki ihale sonucunda neticelendiriliyor. Burada da en fazla ödemeyi yapan banka tercih ediliyor.





KEŞAN BELEDİYESİ MAAŞ PROMOSYONU

İş Bankası’nın Keşan Belediyesi ile gerçekleştirdiği anlaşma bu ihalenin sonucu olarak bilinirken, banka çalışana 28 bin lira ödeme yapacağını belirtmiş bulunuyor. Banka, belediye çalışanlarının maaş hesaplarını kendi bünyesine çekmek amacıyla, üç yıl boyunca toplam 28 bin Türk Lirası değerinde bir nakit promosyon paketi sağlayacak. Çalışanların refahı adına en fazla ödemenin kabul edilmesi ile birlikte bankanın karı da müşteri portföyünü arttırmak olarak biliniyor.





Özelikle de kamu bankalarından ziyade özel a-bankaların sunduğu promosyon fırsatları bir kat yüksek tutarda seyrederken, hem emekli hem de çalışanın ekonomik durumunun iyileştirilmesi hedefleniyor. Yüksek promosyon ödemeleri, bankacılık hizmetlerinin daha geniş bir kullanımını teşvik edebileceği gibi bankaların ürün ve hizmet satması bakımından da avantaj sağlıyor.