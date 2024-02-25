Bankada 90 bin TL'si olan ev sahibi olacak! 2+1 devlet destekli evde kaçmaz fırsat

Son zamanlarda konut fiyatlarındaki artışla birlikte vatandaşlar, uygun fiyatlı konut arayışına girdi. Fahiş fiyatlarla mücadele edenler için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan dev destek ödemesi, prefabrik ev almak isteyenlere umut ışığı oluyor.

Arsa sahibi olan ve prefabrik ev hayali kuran vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan 300 bin TL'lik destek ödemesinden faydalanma şansı yakalıyor. Ancak bu destekten yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Öncelikle, prefabrik ev sahibi olmak isteyenlerin arsa bulmaları gerekiyor. Bu süreç, şehir içinde arsa sahibi olmanın zorluğu nedeniyle vatandaşları daha çok şehir dışına yönlendiriyor. Ancak, arsa fiyatlarının ve prefabrik ev maliyetlerinin konut fiyatlarına göre daha ekonomik olması, bu alternatife olan ilgiyi arttırıyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı destek ödemesi kapsamında 70 metrekarelik 2+1 prefabrik evin fiyatı 389 bin 900 TL olarak belirlenmiş. Ancak devletin 300 bin TL'lik destek ödemesi ile birlikte, bu fiyat 89 bin 900 TL'ye kadar düşebiliyor. Bu destek sayesinde, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar uygun fiyatlı bir alternatif buluyorlar.

Bakanlık, destekten faydalanmak isteyenler için belirli şartları ön koşul olarak belirlemiş durumda. Şartları sağlayan vatandaşlar, devletin sunduğu bu kampanyadan yararlanarak daha ekonomik bir şekilde konut sahibi olma şansını elde edebilirler.

Detaylı bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sayfasını ziyaret edebilir, hayalinizdeki ev için büyük fırsatları değerlendirebilirsiniz. Devletin sunduğu destek, vatandaşlara uygun fiyatlı konut sahibi olma imkanı sunarak konut piyasasında olumlu bir etki yaratıyor.