Bankada parası olanlar eyvah diyecek! O tarihten önce kaçan kurtulacak

Mevduat faizlerindeki son düşüşle beraber Prof. Dr. Şenol Babuşçu bu düşüşün nedeniyle beraber önümüzdeki döneme dair tahminlerde yayınlarken yatırımcılara ışık tutuldu. Babuşçu, en önemli neden bankaların fonlama ihtiyacının azalması olurken kredi talebiyle beraber sınır olunca bankaların mevduat üzerinde ihtiyaçları geriledi.



MEVDUATLARDA DÜZENLEME

Merkez Bankası'nın ocak ayıyla beraber politika faizlerinde 250 baz puan artışı görülürken yüzde 45'e çekmesiyle beraber mevduatların faizlerindeki etkileriyle beraber 250 baz puanlık artış kararı sınırları ölçtü.

Para Politikası Kurulu raporundaki bilgiler üzerine 'Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı' ifadelerine ilişkin ise artık TCMB tarafından kredi kartları üzerinde düzenlemeye gidildi.





DÜŞÜŞLER GÖRÜŞMEYE BAŞLANDI

2024 yılının ortasında vadeli mevduat faiz oranlarında düşüş yaşanırken Prof. Dr. Şenol Babuşçu mayıs ayına kadar paralel olarak mevduat faizlerinin yüzde 40'ının altına düşeceği belirtildi. Mayıstan sonra ise özellikle haziran ve temmuz aylarında düşüş yaşanacağı görüldü.

Mayıs ayından sonra baz etkisiyle enflasyonun düşüşe geçmesinde mevduat faizlerinin de yıllık TÜFE'nin 1-2 puan üzerinde seyredebileceğini belirterek, "Vadeli mevduat faiz oranları bu yıl enflasyonun 1-2 puan üzerinde olmasıyla tahminler yapıldı.

