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Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Bankalar tarafından gün gün yeni kararlar açıklanmaya devam ediyor. 4 Nisan'da başlayacak yeni uygulama hesaplar arası para transferi sağlayan bireyi ilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 13:38
Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Son zamanlarda cebinde nakit taşımak istemeyen vatandaş, bankalar aracılığı ile harcama işlemlerini ya da para yollama işlemlerini tamamlayabiliyor. Özellikle de yüklü tutuarlarda gönderilecek işlemlerde bankalar güvenli aktarım sağlıyor. Mesai dışı saatlerinde de gerçekleşen bu aktarımlar FAST sistemi sayesinde sağlanabiliyor. İster hafta sonu, ister mesai saatleri dışında ya da özel günlerde, bamkaların kapalı olduğu her dönemde de günlük belli limitlerde aktarım tamamlanabiliyor. FAST sistemi adı altından gönderim sağlanırken, anında karşı tarafı aktarım tamamlanmaktadır. 

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FAST aktarımları geçtiğimiz sene nbaşında 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Sonradan 20 bin liraya yükseltilen maksimum gönderme en son 50 bin lira olarak şekillenmişti. Bu, gün içerisinde FAST aracılığı ile en fazla 50 bin lira gönderme imkanı sağlamaktaydı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen FAST işlemleri ile alakalı olarak BDDK tarafından son dakika karar açıklandı. FAST günlük işlem tutarı 100.000 TL'ye yükseltildi. Yani gün içerisinde en fazla FAST gönderim tutarı 100.000 TL'ye yükseltildi. 

FAST işlemlerinde iş yeri ödemelerinde daha büyük bir artışın söz konusu olduğu belirtildi. Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde günlük işlem tutarı 100.000 TL'den 250.000 TL'ye yükseldi belirtildi. Bu sayede alışveriş ve iş yeri ödemelerinin gün içerisinde daha yüksek tutarlarda ödenmesi Hakkı tanındı. 

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FAST sistemi zaten hızlı ve kolay para transferi sağlaması bakımından tatil ve mesai günleri bitimini beklenmeden transfer imkanı sunmaktadır. Diğer para transfer yöntemlerine göre Ücret konusunda da dikkat çeken Fast işlemleri yüksek tutar gönderimlerinde daha az ücrette transfer imkanı sağlamaktadır. FAST  sistemi sayesinde para transferi işlemi yapılabildiği gibi; alışveriş, fatura ödeme gibi birçok alanda da kullanılabiliyor. Işlem limitlerinin arttırılması ile birlikte FAST kullanım alanlarını daha da genişleyeceği tahmin ediliyor. FAST işlemleri ile bankacılık işlemlerinde yeni bir boyuta geçildiği tahmin ediliyor.

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