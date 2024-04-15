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Bankadan değil PTT'den nakit destek! Düşük faizle 100.000 TL kredi hesapta

PTT'den müjdeli haber geldi! Emekli olanlara özel devlet desteği verilecek! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 19:00
Bankadan değil PTT'den nakit destek! Düşük faizle 100.000 TL kredi hesapta

En az emekli maaşının 10.000 TL'de tutulmasının ardından PTT, geçim sıkıntısı çeken emeklilere 100.000 lira kredi desteği sağladı. Peki krediye başvurmak için gerekli koşullar ve faiz oranları nelerdir? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

PTT'DEN EMEKLİ OLANLARA MÜJDE

Hükümetin bekledikleri artışla ilgili müjdeli haberi veremeyeceğinden endişe eden emeklilere PTT'den yumuşak kredi haberi geldi. Bununla birlikte PTT, emeklilere 100.000 liraya kadar özel kredi desteği sağlayacak. PTT aracılığıyla emeklilere 100.000 TL düşük faizli kredi kullandırılacak. Emekliler Aktifbank'a yatıracakları kredi tutarına PTT aracılığıyla karar veriyor. Tüm bankaların faiz oranları %5'in üzerine çıktı, ancak PTT'den alınan nakdi yardımın faiz oranı %3,19 olarak belirlendi. 

PTT'den Müjde

Emeklilere nakit ödeme seçenekleriyle özel esneklik sağlanıyor ve en düşük faizli ihtiyaç kredisi ile 100.000 TL'ye kadar çekim yapılabiliyor. Emeklilere yönelik en düşük faiz oranı PTT özel kredileriyle sunuluyor. Asgari %3,19 faiz oranlı ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli, 36 ay vadeli 50.000 TL nakit çekmek isterse aylık çekim tutarı sadece 2.698 lira olup toplamda 97.143 lira geri ödenecek.

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