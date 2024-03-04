Bankadan Mart teklifi: 45 gün sonra geri ödemeli 500.000 TL şipşak kredi!

İş Bankası tarafından başlatılan anında 500.000 TL onaylı kredi kampanyasından esnaf ve gerçek kişi tacirleri faydalanabiliyor. Hayat pahalılığı esnaf ve ticaretle uğraşan birey için maliyet artışını sağlarken, bu kapsamda artan maliyet ihtiyaçalrı da bankalar tarafından karşılanabiliyor. Bankalar esnafa özel olarak bir çok KOBİ desteği sağlıyor. Özellikle de Kahramanmaraş depremi sonrasında zor durumda olan esnafa yönelik devlet tarafından sağlanan desteklere istinaden bankalar tarafından da fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Sunulan kredi kampanyaları esnaf tarafından yakından takip ediliyor. İş Bankası tarafından açıklanan anında esnaf kredisi kampanyasında 500.000 TL finans sağlanabiliyor.

iŞ BANKASI ONLİNE KREDİ

İş Bankası tarafından başlatılan anında online ticari kredi kampanyası esnafı yakından ilgilendiriyor. Bireyin finansman ihtiyacını hızlı bir şekilde sağlamasına olanak tanıyan bu kampanya kapsamında 500.000 TL'ye Varan ödeme şubeye gitmeden Online olarak anında onay alıp hesaplara aktarılabiliyor.





36 aya kadar vadeli olarak sunulan kampanyada esnek ödeme planı da devreye giriyor. İşCep mobil uygulaması ya da internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru imkanı sağlanan kampanyada başvurular Saniyeler içerisinde değerlendirilirken onay alması durumunda istenilen tutar vadesiz ticari hesaplara aktarılıyor.

İŞ BANKASI ESNAF KREDİSİ

Banka tarafından kampanya ile alakalı yapılan açıklamada maksimum kredi tutarının 500 bin TL olduğu belirtilirken 36 aya kadar vade imkanı ve esnek veya aylık eşit taksitli ödeme şekli dikkat çekiyor. Saniyelik onay süresi olan başvurular İşCep mobil uygulaması ya da internet bankacılığı aracılığı ile tamamlanabilirken %1'lik kredi tahsis ücreti kesintisi de Kredi özellikleri arasında yer alıyor.

500 bin TL anında online kredi kartı faiz oranları kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Esnaf ve Gerçek kişi Tacirler bu kampanyaya başvurusunu anında yapabilirken şubeye gitmek zorunluluğu olmadan onay ile hızlı ve kolayca hesaplara ''anında kredi ''ödemesi aktarılıyor. Öte yandan ilk taksit tarihi konusunda da esneklik sunan banka kredi ödeme tarihini 45 güne kadar erteleyebiliyor