Bankadan şok kampanya! Kart alışverişine 500 TL'lik fatura bedava

Bankalar müşteri kazanmak ya da kendi müşterilerini memnuniyetini sağlamam adına ay ay kampanya güncellemesi yapıyor. Bu kampanyalar kredi kampanyaları, otomatik talimatlar ya da alışverişe özel olarak sağlanan geri ödemeler olarak biliniyor. Son zamanlarda özellikle alışverişe özel olarak sağlanan indirim kampanyaları tercih ediliyor. Müşteri yaptığı alışverişi indirimli olarak yaparken diğer taraftanda ürün ya da hizmeti daha ucuza satın almış olabiliyor. Akbank'ta ay ay düzenliş olarak en çok kampanya açıklaması yapan bankalar arasında ilk sırada geliyor. Müşteri kazanmak adına başlattığı kampanyalar dikkat çekiyor.

Mart ayında başlattığı kampanyalar arasında bir çok sektörde yapılan alışverişe geri ödeme imkanı sağlanıyor.





AKBANK MART KAMPANYALARI

Akbank tarafından Mart ayının başında başlayan ve ay sonuna kadar devam edecek olan kampanya kapsamında 500 TL ve üzeri giyim alışverişİ yapan müşteriye özel toplamda 500 TL iade fırsatı sunulmuş bulunuyor Akbank resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre giyim harcamasınI yapmadan önce müşterinin gerek SMS üzerinden gerekse de mobil uygulama üzerinden kampanyaya dahil olması gerekliliği mevcut.

Akbank giyim kampanyasına SMS ile dahil olabilmek için büyük harflerle ''GIYIM500'' yazıp 45-66'ya SMS göndermek yeterli oluyor. Öte yandan Akbank ya da cüzdan mobil uygulaması üzerinden kampanyalar sekmesinde yer alan giyim kampanyasında hemen katıl butonuna tıklanması ile de kampanyaya dahil olunabiliyor.





AKBANK 500 TL HEDİYE KAMPANYASI

Bireysel Akbank kart sahiplerini ilgilendiren kampanya ilk 500 TL ve üzeri giyim alışverişlerine 50 TL ödül verecek iken her birine 50 TL verilen ödül için total alışveriş sayısı 10 adet de sınırlandırılmış bulunuyor. Yani toplamda 500 TL'ye varan chip para alışverişi yapılacağı banka açıklamalarında yer alıyor

Kazanılan chip paralar sadece aynı sektörde geri harcanmayacağı konusunda açıklama yapan banka, fatura ödemeleri alışveriş gibi işlemlerde de kullanılabileceğini belirtmiş bulunuyor. Internetten yapılan mobil ödeme ya da internet bankacılığı ödemeleri kampanyaya dahil olmayacak olan işlemler arasında yer alırken, giyim dışı sektörlerden yapılan harcamalarda da ödül kazanılamıyor