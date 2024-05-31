Akbank ve On Dijital, TEB Haziran kazanç garantisi verdi: 4.379 TL ödeniyor

TCMB politika faiz kararlarından kredi kartı ve kredi faizlerine istinaden mevduat hesapları da etkileniyor. Her ay düzenlenen Merkez Bankası toplantısı akabinde belirlenen politika faizi, ülke ekonomisinin gidişatına göre şekilleniyor. Geçtiğimiz Haziran- Mart dönemi arasında sürekli olarak yükseliş gösteren politika faizi, son 2 aydır stabil seyrederken, hal bu iken mevduat hesabı faizleri de yüzde 55’lere kadar ulaşmış bulunuyor.

MEVDUAT HESABI FAİZLERİ

Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş, parasının enflasyon karşısında erimemesi adına yatırım araçları araştırmasını sürdürürken en dikkat çeken mevduat hesaplarının faizleri de sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Yatırımını biriktirmek isteyen uzun vadeli mevduatlara yönelirken, aylık ek getiri sağlamasını isteyen mudii ise 32 günlük faiz oranlarını araştırıyor. bankaların kısa vadeli mevduat faiz oranları, yatırımcılar açısından büyük bir fırsat sunmaya devam ediyor. Ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon rakamlarının açıklanmaya devam ettiği şu günlerde, bazı bankalar müşteri çekmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak amacıyla cazip faiz oranları sunuyor.





Özellikle de bankaların TCMB kararlarının yanı sıra yeni müşteri ya da yeni mevduat hesabı açacak olan bireye sunduğu faizler cezbedebiliyor. Akbank ve On Dijital, TEB gibi bankalar, farklı mevduat tutarları için %49 ile %50 arasında faiz oranları sunmakta iken bu durum, mevduat sahiplerinin daha yüksek getiriler elde etmelerine olanak sağlıyor.

Bankalar arasındaki rekabet de bu faiz oranlarının artması konusuna destek oluyor. çekmek adına sunulan bu oranlar, bireyin kendini güvence altına almasını da sağlayabiliyor.

Akbank yüzde faiz oranı le birlikte 100.000 TL’ye 32 günde 4.055 TL getiri sağlıyor.

CEPTETEB yüzde 52 faiz oranı ile 4.217 TL getiri imkanın sağlıyor.

ON Dijital 32 günlük faiz oranını yüzde 54 olarak açıklarken, yatırımcı vade sonunda 4.379 TL getiri sağlıyor.