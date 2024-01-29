Bankalar da aylık maaş ödemesi yapıyor! Tek şarta 3.915 TL- 3.748 TL ödüyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayı politika faizi açıklandı. Haziran ayından beri artış eğiliminde olan faiz oranları, TL'nin değerlenmesi adına Ocak ayında da arttırıldı. 25 Ocak'ta Merkez Bankası açıklaması sonrasında politika faizlerinin 42,5'tan 45'e yükseldiği belirtildi. Geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 8.5 civarında seyreden faizler ay ay artarak Ocak ayı itibsri ile yüzde 45ê ulaşırken, kredi ve kredi faizleri haricinde mevduat hesabında yatırımı olanlar için bu durum pozitif olarak yorumlanmakta. Öyle ki geçtiğimiz sene başında yüzde 20-30 arasında seyreden mevduat faizleri bu hesaplamalarda yüzde 45 -50'lere kadar dayandı.

Özellikle de en çok tercih edilen 1-3 ay vadeli mevduat hesaplarının faizleri Ocak ayının başı itibari ile düşüş eğilimine girmiş bulunurken, bunun sebebinin bankaların yıl sonu raporunu tamamlayıp, yeni yıla girmeleri olarak belirtildi. Uzmanları yaptığı açıklamalar sonrasında düzenlenen TCMB toplantısı sonrasında politika faizinin 250 baz puan yükseltilerek 42,5'tan 45 puana yükseltilmesinin mevduat faizlerine de etkisi olabileceği konuşuluyor. Bu yükselişin Kredi ve Kredi kartı oranlarına etki etmeyeceği açıklaması yapılırken, mevduatlarda bir ilerleme sergileyebileceği ve faizlerin tekrardan yüzde 48'e çıkabileceği tahmin ediliyor.





100.000 TL MEVDUAT GETİRİSİ

Hayat koşulları vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Hal bu iken yılların birikimi olsun ya da bir yerden gelmiş bir para olsun, değerlendirilesi adına araştırmalar süregeliyor. KKM hesaplarında çıkışa sağlayan mevduat hesapları bu kapsamda en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alırken, özellikle de yüksek getiri sağlayan banka mevduat faizleri ay ay araştırılıyor.

Aylık maaş almak adına yatırımlar 32 günlük olarak bağlanabiliyor. Kıyıda köşede 100.000 TL'si olan bir vatandaş, aylık ne kadar getiri kazanabileceğini de araştırıyor. Bankaların yeni yıl itibari ile güncel mevduat faiz oranları şu şekilde açıklanmış bulunuyor.

Denizbank Faiz oranı:

Yüzde 44 getiri: 3.665

Vade sonu: 103.665 TL

Alternatif Bank Faiz oranı:

Yüzde 47 getiri: 3.915 TL

Vade sonu: 103.915 TL





Akbank Faiz oranı

Yüzde 45 getiri: 3.748 TL

Vade sonu: 103.748 TL

ING Faiz oranı

Yüzde 45 getiri: 3.748 TL

Vade sonu: 103.748 TL

Ancak bankalar zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenleyerek yeni müşteri kazanmak adına yüksek faiz imkanı sunabiliyor. Bankaların sunduğu bu kampanyalar aylık olarak verildiği için müşteri vade sonunda başka bankanın sunduğu kampanyalardan faydalanabiliyor.