Bankalar emekli promosyonunda vites artırdı! O bankaya başvuran en yüksek promosyonu kapacak

Bankalar emekli müşteri potansiyellerini artırmak için promosyon tutarlarını yükseltmeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI YÜKSELDİ

Emekli vatandaşlar maaş taşıma işlemlerini yapmadan önce en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankayı araştırmaya devam ediyor. Bankalar yeni senede promosyon tutarlarını yükseltmeye başladı. Bankaların promosyon tutarları 7 bin 500 TL ile 12 bin 500 TL aralığında değişiyor. Emekli promosyonlarından faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Bankaların güncel olarak promosyon tutarları şu şekilde;





-Akbank emekli maaşını taşıyan müşterilerine 10 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi ve 2 bin TL chip-para ödemesi yapıyor.

-İş Bankası maaşını bankaya taşıyan müşterilere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

-ING Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere toplam 12 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

-Garanti BBVA maaşını bankaya taşıyan müşterilere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ve ek olarak 1000 TL bonus ödemesi yapıyor.

-QNB Finansbank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 9 bin 200 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.

-Yapı Kredi Bankası maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 9 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.